اتفاق بين «الهلال الأحمر» و«تداوي» لعلاج الحالات الإنسانية

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومستشفى تداوي بدبي، اتفاقية تعاون مشترك، يتم بموجبها علاج الحالات الإنسانية من المرضى غير القادرين في المستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، انطلاقاً من كون الإمارات أرض الخير والعطاء.

وقّع الاتفاقية كل من نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهيئة راشد مبارك المنصوري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر.

وأكد المنصوري أن الهيئة تحرص على عقد الشراكات مع المنشآت الصحية بما يخدم الأهداف الإنسانية، ويسهم في توفير الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين.

وأضاف: «يُعد المجال الصحي أولوية في تحركات الهيئة محلياً وخارجياً، لرعاية غير القادرين من المرضى، خصوصاً الحالات الحرجة».

وأشار المنصوري إلى أن الاتفاقية تعكس رغبة الطرفين لتخفيف معاناة المرضى من أصحاب الحاجات، ومساندتهم على تجاوز ظروفهم الصحية، وتجسد رغبتها في تعزيز الصلات والتعاون لتحقيق المزيد من المكتسبات الصحية للشرائح التي تختصها هيئة الهلال الأحمر برعايتها والعناية بها.

وقال ناصر إن المستشفى سيقدّم بموجب الاتفاقية كل الخدمات العلاجية من العمليات الجراحية، والأدوية، والاستشارات الطبية في التخصصات كافة، للمرضى المحولين لها من قبل الهلال الأحمر.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي لحرص الطرفين على تقديم خدمات إنسانية مجتمعية، تترجم رؤية القيادة الرامية إلى إعلاء مبادئ الخير والعطاء بالمجتمع.