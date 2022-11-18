«الشارقة للقرآن والسنة» تكرم 12 فائزاً في مسابقة أجمل تلاوة

كرمت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية 12 متسابقاً فائزاً في مسابقة الماهر بالقرآن الكريم لأجمل تلاوة قرآنية، التي تنافس في فئاتها الأربع 213 متسابقاً.

جاء ذلك في حفل نظمته المؤسسة بمقرها بعد نجاح المسابقة والإقبال الكبير الذي شهدته من قبل الطلبة المقيدين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمؤسسة وللمراكز القرآنية الخاصة التي تشرف عليها ليتأهل في المرحلة الأولى من التصفيات 84 متسابقاً من بين 213 متسابقاً.

وأسفرت النتائج في ختام مسابقة الماهر بالقرآن الكريم لأجمل تلاوة قرآنية والمخصصة لأربع فئات هي فئة البراعم وفئة الاشبال وفئة الشباب وفئة الرجال عن فوز 12 متسابقاً.

وكرم الأمين العام لمجمع القرآن الكريم في الشارقة، الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر، ومدير المؤسسة، عمر علي الشامسي، الفائزين والاشادة بمستوياتهم وشمل التكريم أعضاء لجنة التحكيم واللجنة المنظمة.