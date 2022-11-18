على مكتب المسؤول

«داماك»

يطالب قاطنون في مشروع داماك هيلز (2) في منطقة اليفرة الثالثة في دبي المسؤولين في شركة داماك، المطوّر العقاري للمشروع، بضرورة النظر في أمر ضعف إنارة الطريق الرابط بين المنطقة السكنية وشارع القدرة.

إذ إن الإنارة خافتة جداً في الفترة المسائية، والمشكلة أن الطريق ذو مسار واحد باتجاهين، وفي الفترة المسائية يقف أحياناً سائقون على أطراف الطريق للاستمتاع بالكثبان الرملية، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يشكّل خطورة على مستخدمي الطريق، خصوصاً في ظل ضعف الإنارة التي لا تمكّن السائقين من الرؤية بالشكل المطلوب، خصوصاً السائقين من كبار السن.

وتعتبر منطقة اليفرة الثالثة من المناطق عالية الكثافة السكانية، ويشهد الطريق حركة مرورية عالية، باعتباره طريقاً رئيساً للمنطقة.

(أبوفيصل)

«أدنوك»

تقدم شركة أدنوك ميزة لملاك المركبات، تتمثل في الشرائح الذكية لتعبئة الوقود، وتعتبر شريحة تعبئة الوقود وسيلة دفع ذكية إضافية في المحطات التابعة لـ«أدنوك للتوزيع»، ويستطيع العميل الحصول عليها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركة، إذ يتم تركيبها عند غطاء تعبئة البنزين في المركبات، وتالياً يتم اقتطاع المبلغ المستحق بشكل مباشر عبر التطبيق الذكي، ولكن يعاني سائقون توقف الخدمة منذ فترة طويلة، ما يجعلهم يضطرون إلى دفع قيمة تعبئة الوقود عبر البطاقات الائتمانية أو نقداً، ويواجه البعض صعوبة في استخدامها.

وأبلغ سائقون موظفين بالمحطة بتلك المشكلة، وتمت الإفادة بأن هناك عطلاً فنياً في استخدامها، لذا نناشد المسؤولين في «أدنوك للتوزيع» النظر في هذا الأمر، وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، حرصاً على إسعاد المتعاملين.

(أبومحمد)