تجاوزات مرورية

انتشر في الآونة الأخيرة استخدام الدراجات الكهربائية بصورة كبيرة، كوسيلة تنقّل نظيفة، إلا أن بعض الأفراد يستخدمونها بطريقة خاطئة، إذ رصد سكان في عجمان بعض الأشخاص يقودون دراجات كهربائية في المنطقة الصناعية، ويجوبون الطرق الرئيسة بشكل يشكّل خطورة على حياتهم وحياة الآخرين، لعدم التزامهم باللوائح المرورية، مستغلين عدم وجود لوحات أرقام مرورية، ويسيرون عكس اتجاه السير باستهتار ورعونة أحياناً، لذا نناشد المسؤولين في الجهات المعنية عمل حملات توعية لمستخدمي هذه الدراجات، للحد من مثل هذه التجاوزات.