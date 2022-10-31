على مكتب المسؤول

مطار الشارقة

كنت قادماً من إحدى الدول عبر شركة طيران وطنية، وحينما أنهيت الإجراءات المطلوبة، وتسلمت الحقائب، خرجت من صالة القادمين، وفوجئت بوجود سائقين غير مرخصين يعرضون توصيلي بمركباتهم الخاصة إلى وجهتي، وبسعر أقل من سعر مركبات الأجرة.

وهؤلاء الأشخاص يمارسون نشاطهم غير الشرعي في ظل وجود مركبات معتمدة ومرخصة من قبل المطار، مثل سيارات الأجرة التابعة لمواصلات الشارقة، وانتشار هذا الأمر ربما يعطي انطباعاً غير حضاري للقادمين إلى الدولة، خصوصاً السياح.

لذا أتمنى من الجهات المعنية التصدي لهذا الأمر مبكراً، للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، كما أناشد المسؤولين في مطار الشارقة تنظيم حملة تفتيشية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية. (أبوحمدان)

بلدية المدام

طوّرت الجهات المعنية البنية التحتية في منطقة المدام، التابعة لإمارة الشارقة، سواء من طرق رئيسة أو فرعية أو طرق خدمات، فَضلاً عن توسعة الطرق، وعمل معابر مشاة وجسور، بهدف انسيابية الحركة المرورية، إلا أن سكاناً لايزالون يعانون تأخر عمل أعمدة الإنارة على بعض الطرق الخدمية في المنطقة.

كما يعاني مرتادون لطريق الخدمات، الذي يوجد خلف المحال التجارية بتقاطع شارع الرفادة، عدم وجود أعمدة إنارة، والمشكلة أن الطريق يسير عليه أفراد كثيرون ليلاً، لممارسة رياضة المشي، وفي ظل وجود الظلمة الدامسة يشكل إرباكاً لبعض السائقين، خوفاً من وقوع حوادث دهس، جراء سير أعداد كبيرة من الأفراد والأطفال في الظلام، كما أن الطريق يعتبر من الطرق الحيوية، لذا أناشد المسؤولين في بلدية المدام النظر في هذا الأمر، حرصاً على السلامة العامة. (أبوكايد)