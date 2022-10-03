شرطة أبوظبي تشارك في تكريم كبار المواطنين

شاركت شرطة أبوظبي بالتعاون مع بلدية أبوظبي في فعالية اليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف الأول من أكتوبر سنوياً.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، أن الاحتفال بكبار المواطنين نهج اتبعته شرطة أبوظبي لتؤكد دور هذه الفئة من فئات المجتمع التي أخلصت العمل، وقدمت الكثير في مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها الدولة في المجالات كافة. وأكد حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات لمصلحة هذه الشريحة لتنعم بحقها في العيش وسط بيئتها الأسرية الطبيعية، خصوصاً أن كبار المواطنين يتمتعون بالحكمة والمعرفة والخبرة التي يمكن أن ينقلوها للأجيال الناشئة، ووجودهم وسط العائلة يزيد من الترابط الأسري ويساعد في ترسيخ القيم الأخلاقية والثقافية في نفوس النشء.

وأفاد مدير فرع العلاقات العامة، الرائد أحمد عبدالله المهيري، بأن المشاركة تضمنت عقد ورشة توعية عن السلامة المرورية لكبار المواطنين وتوعية رقمية.