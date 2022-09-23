«بلدية عجمان» تتيح تطبيقاً ذكياً لحجز المواقف في الإمارة

أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأنها أتاحت خدمة حجز المواقف للفترات القصيرة والطويلة، عن طريق التطبيق الذكي MPDA، وحددت خمس خطوات لإتمام عملية الحجز، في إطار التسهيل على المتعاملين، والسير قدماً في مضمار التحول الرقمي الكامل.

وذكرت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها أتاحت حجز المواقف لفترات قصيرة فقط، عبر الرسائل النصية sms، من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 5155، وتسلم رسالة نصية قصيرة بتأكيد الحجز، بينما أتاحت حجز المواقف للفترات القصيرة والطويلة عبر تطبيق MPDA الذكي.

وأشارت إلى أنه يتعين على من يرغب في الحجز تسجيل الدخول في التطبيق، واختيار خدمة المواقف، وتحديد نوع الموقف، ثم اختيار إضافة معلومات لوحة المركبة، واختيار الفترة، وتحديد طريقة الدفع، إما بإضافة مبلغ في المحفظة الإلكترونية، أو الدفع عن طريق بطاقة الائتمان.

وأوضحت البلدية عبر موقعها الإلكتروني، خطوات تقديم خدمة حجز المواقف، وتتمثل في: تقديم الطلب عبر التطبيق الذكي، ودفع الرسوم، واعتماد الطلب، وحددت رسوم التذكرة العادية بقيمة درهم لنصف ساعة، ودرهمين للساعة، بينما تذكرة كبار الشخصيات تقدر بثلاثة دراهم لنصف ساعة، وستة دراهم للساعة، فيما يبلغ سعر الرسالة النصية دو/ اتصالات 2.38 درهم للساعة الواحدة.

وأشارت بلدية عجمان إلى أن أسعار تذاكر الفترات الطويلة تبدأ بـ100 درهم في 10 أيام، و200 درهم في 20 يوماً، و300 درهم في 30 يوماً، بينما تبلغ رسوم اشتراك كبار الشخصيات (VIP) 6000 درهم للسنة، و3000 درهم لنصف سنة، و1500 درهم رسوم الحجز ربع السنوي.

وأكدت البلدية أن اشتراك المواقف مجاني لكبار المواطنين، لمن تتجاوز أعمارهم الـ60 سنة، وأصحاب الهمم، لافتة إلى أنها أتاحت الحصول على اشتراك مجاني سنوياً لفئة المواطنين من سكان البنايات، و600 ساعة مجانية في تطبيق المواقف الذكي للمركبات صديقة البيئة مجانية سنوياً.