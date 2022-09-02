«ضاحية الصبيحية» توزّع مؤناً على الأسر المتضررة من الأمطار

أسهم مجلس ضاحية الصبيحية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، والهلال الأحمر الإماراتي، في توزيع المؤن على الأسر التي تضررت جراء الأمطار التي هطلت أخيراً على الدولة.

وحرص المجلس من خلال هذا التعاون الإنساني الخيري على تعزيز مختلف الجهود مع شركائه في العمل على تقديم أوجه الدعم للأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق في خورفكان وما جاورها.

وجرى خلال المبادرة التي أقيمت في مقر المجلس بمدينة خورفكان تأمين المؤن الغذائية، وتقديمها للأسر التي جرى حصرها والوقوف على مدى احتياجات أفرادها، في إطار تكامل الجهود بين المجلس ودائرة الخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر، وإيصال تلك المؤن إلى الأسر لتحقيق الاستقرار لها ولكل أفرادها، بهدف تجاوز تداعيات التأثيرات التي لحقت بهم نتيجة تلك الأمطار الشديدة.