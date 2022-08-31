«إسلامية دبي» تحصل على «الآيزو» في 6 مواصفات

أسفر الاجتماع الختامي لوفد الجهة المانحة للمواصفات الدولية لأنظمة الجودة العالمية (الآيزو) عن إعادة منح دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ست مواصفات دولية للأنظمة الإدارية.

وقال مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، عبدالله عبيد الدلال، إن الجهة المانحة للمواصفات الدولية لأنظمة الجودة العالمية عقدت اجتماعاً ختامياً موسعاً برئاسة مدير عام الدائرة، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، وشمل كل الوحدات التنظيمية بالدائرة.

وتضمنت الجلسة الختامية استعراضاً لنتائج زيارة المُدققين الدوليين، وعرضاً لمستوى جاهزية الدائرة للمتطلبات والمتغيرات الادارية ومستوى المرونة المؤسسية والجاهزية الابتكارية، بالإضافة إلى التدقيق على الجاهزية القانونية والمرونة التشريعية للدائرة، وفق متطلبات المواصفات الدولية استناداً الى أفضل الممارسات العالمية.