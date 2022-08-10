«إسلامية دبي» تتلقى مليون درهم زكاة مال من شركة «إيفكو»

تسلمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي شيكاً بمليون درهم، زكاة أموال من شركة «إيفكو»، لصرفها على مستحقي الزكاة، وفق المصارف الشرعية، ودعماً للأعمال والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تقيمها الدائرة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أمس وفد من الشركة برئاسة مديرها العام، عبدالغني عبدالله، إلى مقر الدائرة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، أحمد درويش المهيري، أن زكوات الشركات والأفراد ستوزع على الفئات المستحقة، حسب مصارفها الشرعية، معرباً عن شكره للمسؤولين في شركة إيفكو على مساهمتهم التي تعبر عن إحساس عالٍ بالمسؤولية وإدراك لأهمية الأعمال الخيرية.

بدوره، أشاد المدير العام لشركة إيفكو، عبدالغني عبدالله، بالدور الذي تضطلع به الدائرة في المجتمع، وبمساهماتها المتميزة في مساعدة المحتاجين، مشيراً إلى أن الدائرة تتمتع بمصداقية عالمية، ولها صدى إعلامي طيب في دعم مجالات العمل الخيري داخل الدولة وخارجها.

• زكوات الشركات والأفراد توزع على الفئات المستحقة حسب مصارفها الشرعية.