«الإنسانية تجمعنا لخدمة مجتمعنا» تدعم أطفال أسر متعففة

نظّمت جمعية دبي الخيرية مبادرة «الإنسانية تجمعنا لخدمة مجتمعنا» لدعم أطفال الأسر المتعففة، خصوصاً الأيتام منهم، وتضمنت توزيع حقائب مدرسية ولوازم العام الدراسي الجديد على الأطفال، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل هذه الأسر، وضمان بداية موفقة وسعيدة لأبنائهم في العام الدراسي الجديد.

ومنحت المبادرة الأطفال تجربة تسوق في معرض قرطاسية بمقر الجمعية، حيث اختاروا من الأرفف حقائب ودفاتر وأقلاماً ومستلزمات العام الدراسي الجديد.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد إبراهيم السويدي، في بيان صحافي، أمس: «حرصنا على تنظيم هذه المبادرة الإنسانية التي تجاوزنا فيها فكرة التوزيع التقليدي لاحتياجات أطفالنا، ومنحنا كل طفل الفرصة ليختار بنفسه حقيبته وأدواته الدراسية، تماماً مثل أي طالب آخر يستعد لعام دراسي جديد، وتعزز هذه التجربة ثقتهم بأنفسهم، وشعورهم بالاستقلالية والاندماج في المجتمع».

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «تجسد هذه المبادرة التزامنا بتقديم الدعم بطريقة كريمة وإنسانية، تسهم في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا، ونشكر كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة من المتبرعين وشركاء الخير، فهم القلب النابض لأعمالنا الخيرية والإنسانية، التي تمثل قيمة جوهرية وسمة أساسية لمجتمعنا، وثقافة راسخة مستلهمة من رؤية قيادتنا الرشيدة، ونهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهذا جعل دولتنا الحبيبة الإمارات تنال المكانة الأرفع في المنظومة العالمية للعمل الإنساني».

وتواصل جمعية دبي الخيرية جهودها في إطلاق المبادرات النوعية والمبتكرة لخدمة المجتمع، وتؤكد على أهمية الشراكات المجتمعية لتعظيم الأثر الإيجابي.