80 مشاركاً في مبادرة «الإجازة أحلى ويانا» في حتا

اختتم فرع جمعية النهضة النسائية في حتا فعاليات مبادرة «الإجازة أحلى ويانا»، التي استهدفت أكثر من 80 طالباً وطالبة من مدارس مختلفة، في أجواء حافلة بالأنشطة الترفيهية والتعليمية، لاستثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية، بما يعزز مهاراتهم ويغرس القيم الإيجابية في نفوسهم، وأكدت مديرة الجمعية - فرع حتا، شيخة سيف، أن المبادرة التي امتدت على مدار أسبوعين، شهدت تنظيم ورش عمل متنوعة، منها ورش فنية وحرفية، ودورات في تطوير الذات والابتكار، إلى جانب برامج تراثية وثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء.

وتابعت أن المبادرة جاءت تجسيداً لرؤية الجمعية في دعم النشء، وتنمية قدراتهم خلال الإجازة الصيفية، مشيرة إلى التفاعل الكبير من الطلبة وأولياء الأمور، والتأثير الإيجابي الذي لمسوه في سلوك الأبناء ومهاراتهم.

وأشارت إلى أن المبادرة تم تنفيذها على ثلاث فترات، تزامنت مع العطلات الرسمية للمدارس، خلال العام الدراسي وفي فترة الصيف.