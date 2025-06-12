«أوقاف دبي» تمنح «علامة دبي للوقف» لهيئة الكهرباء والمياه

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقديراً لإسهاماتها في دعم مبادرة «صكوك الوقف»، أول وقف خيري من نوعه في المنطقة.

وسلّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، عيسى الغرير، «علامة دبي للوقف»، إلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بحضور الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، ومديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، وعدد من كوادر الجانبين.

وقال سعيد محمد الطاير: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بمسؤوليتنا المجتمعية ودورنا الوطني في دعم المبادرات الخيرية والتنموية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مفاهيم العطاء والاستدامة».

وأكد عيسى الغرير أن هيئة كهرباء ومياه دبي كانت من أوائل الجهات المساهمة في مبادرة «صكوك الوقف» التي جرى إطلاقها عام 2022، حيث قدمت إسهاماً بقيمة خمسة ملايين درهم مقسمة على دفعات لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن منح هيئة مياه وكهرباء دبي «علامة دبي للوقف»، يأتي تقديراً لدورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقف المبتكر.