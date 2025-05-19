«نسائية دبي» تُنظّم ملتقى دعم مرضى الزهايمر ومقدمي الرعاية

نظّمت جمعية النهضة النسائية في دبي - فرع الخوانيج، أمس، ملتقى دعم مرضى الزهايمر ومقدمي الرعاية، ضمن مبادرة «احتياجك أمانة»، في مبنى الجمعية الرئيس بالحمرية، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، التي شاركت بتجربة شخصية إنسانية مع والدها، مستعرضة التحديات التي واجهتها، والبُعد الإنساني في رحلة التعامل مع المرض.

ويأتي الملتقى انطلاقاً من دور الجمعية في تمكين الأسرة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وتماشياً مع «عام المجتمع»، ترسيخاً للقيم الإنسانية والاجتماعية الوطنية المترابطة، والمنسجمة مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين، ووجوب الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي، وتعزيز قدراتهم على التواصل المجتمعي، وممارسة الحياة النشطة، واستثمار طاقاتهم، وشهد الملتقى جلسات متخصصة، تضمنت ورشاً إرشادية وجلسات دعم نفسي، وتبادل الخبرات مع المتخصصين والأطباء.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع عن المرض من حيث الأسباب والعلاج، وطرق التشخيص والتعامل مع المرض، ومساعدتهم في نقل تجاربهم والاستفادة منها، لمساعدتهم على التعامل مع صعوبات المرض، ودعم مقدمي الرعاية نفسياً ومهارياً، وتمكين الأسر من فهم سلوكيات المصابين، وتقديم الرعاية الأفضل لهم، والتعريف بالتأثيرات الاجتماعية والصحية المترتبة على مرض الزهايمر، وإعادة تأهيل مرضى الزهايمر، وتأكيد دور الدعم الأسري للمرضى.

وذكرت مديرة فرع الخوانيج بجمعية النهضة النسائية، فاطمة العبدالله، أن مبادرة «احتياجك أمانة» تستهدف فئة كبار المواطنين، انطلاقاً من الإيمان بواجب تقديرهم والعناية بهم، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويدعم منظومة الرعاية المستدامة، وركائز التماسك الأسري.