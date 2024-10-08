متبرع يسدد 12 ألف درهم كُلفة أدوية لـ «محمد» 

سدد متبرّع 12 ألف درهم كُلفة أدوية لمدة عام للمريض (محمد- بنغالي- 55 عاماً)، والذي يعاني سرطان الغدد الليمفاوية منذ ثمانية أشهر.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى الجهات المختصة.

وأعرب المريض «محمد» عن جزيل شكره للمتبرع، لوقفته معه، في ظل الظروف المالية التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على شعب دولة الإمارات في تكاتفهم مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ الأول من الشهر الجاري قصة معاناة المريض «محمد» مع سرطان الغدد الليمفاوية منذ ثمانية أشهر، حيث تم نقله إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأجريت له الفحوص والتحاليل، وأظهرت وجود ورم سرطاني في الغدد الليمفاوية، وتم إجراء عملية استئصال للورم بشكل مستعجل، وتم إعطاؤه العلاج الكيماوي، للسيطرة على وضعه الصحي، وكان المريض عاجزاً عن سداد كُلفة العلاج الخاص الذي يحتاج إليه، وتبلغ كُلفة العلاج لمدة عام 12 ألف درهم، ووضعه المادي لا يسمح له بتدبير كُلفة العلاج، حيث يعمل سائقاً خاصاً براتب 1000 درهم في الشهر، بالكاد يلبي متطلبات حياته اليومية، ويرسل منه لإعالة أسرته في بنغلاديش.