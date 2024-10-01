«بيت الخير» تدعم كبار السن بـ 7.7 ملايين درهم منذ بداية العام

أعلنت «بيت الخير» أنّ حجم إنفاقها على دعم كبار المواطنين والمقيمين منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغ 7.704.152 ملايين درهم، منها 1.140.500 مليون درهم، أنفقت مساعدات نقدية بشكل شهري، و4.761.652 ملايين درهم قدّمت مساعدات طارئة لمواجهة ظروف إنسانية هددت حياتهم وصحتهم، وتوزع باقي المبلغ على دعمهم عبر مجموعة من المشاريع لتوفير احتياجاتهم المتنوّعة وإسعادهم في المناسبات والأعياد.

وأكّد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حرص الجمعية على القيام بمسؤوليتها تجاه كبار المواطنين، وقال: «تلتزم جمعية بيت الخير بمسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الإنساني تجاه كبار المواطنين، تنفيذاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، الذي أوصى برعاية كبار السن، وتوقيرهم وقضاء حوائجهم، وهي من سنن الأنبياء وشيم الصالحين»، و«بيت الخير» التي تسعى إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمعي، تضع كبار المواطنين في مقدّمة أولوياتها، تماشياً مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدتها دولة الإمارات لرعايتهم، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم التي تجلّت في تكريس حياتهم من أجل نهضة ورفعة وطنهم، وعرفاناً بدورهم المحوري في تنشئة ورعاية أسرهم التي شكلت نواة صالحة لهذا المجتمع المتماسك، ونحن في «بيت الخير» نحرص على تطبيق هذا النهج الراقي الذي يؤكد البُعد الإنساني والحضاري للمجتمع الإماراتي، حيث يتم دعم هذه الشريحة المهمة عبر حزمة من البرامج والمشاريع الإنسانية المتنوّعة، كما تم تخصيص مشروع «إسعاد كبار المواطنين»، الذي يسعى لإسعاد شريحة كبار المواطنين، بتقديم الهدايا النقدية والعينية، وإقامة الحفلات الترفيهية.