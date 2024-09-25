«أوقاف دبي» تمنح مطعم مونتوك «علامة دبي للوقف»

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلة في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لمطعم «مونتوك»، لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة في مطعم» ضمن حملة «شباب الخير». وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام، يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

وحضر الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، علي المطوع، افتتاح المطعم لفرعه الجديد، ورافقته مديرة «مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة»، زينب جمعة التميمي، وعدد من كوادر المؤسسة، لشكر القائمين على المطعم، ومنحهم علامة دبي للوقف، تقديراً لمشاركته في مبادرة مجتمعية مبتكرة، وتخصيص ريع طاولة في المطعم لإنشاء أوقاف يعود ريعها على تعليم الطلبة المعوزين، وعلاج المرضى المحتاجين، وتمكين أصحاب الهمم، ومساندة الأرامل، ورعاية الأيتام، ودعم مختلف أوجه الخير في المجتمع.

وشكر المطوع، صاحبة مطاعم مونتوك، مريم المنصوري على انضمامها إلى مبادرة حملة «شباب الخير» بوقف طاولة في مطعمها المتميّز. وعبّر عن سعادته بعطاءات أبناء الوطن، وحرصهم الدائم على أداء دورهم الإنساني تجاه المجتمع.