«إسلامية دبي» تطلق «أجيال» لتعزيز الوعي الديني لطلبة المدارس

في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، وسعياً نحو المساهمة في تنشئة جيل متمسك بمبادئه الإسلامية ولغته العربية وهويته الوطنية، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، برنامج «أجيال» لتعزيز الوعي الديني لدى طلبة المدارس في إمارة دبي حول الظواهر الاجتماعية المهمة، وذلك ضمن مبادرة «غراس الخير» التي تهدف إلى بناء جسور من الفهم المتبادل بين جميع الأطراف المعنية في البيئة المدرسية.

ويعكس برنامج «أجيال» الجهود المشتركة للمعنيين وأصحاب الاختصاص لتعزيز الوعي وتطوير مهارات التواصل بين الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية في المدارس.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري: «نحن في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري نؤمن بأن التعليم هو أساس بناء المجتمعات المتقدمة، ومن هذا المنطلق يأتي إطلاق برنامج (أجيال) كخطوة جوهرية نحو تحقيق رؤيتنا في تجسيد لغة التعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة عن طريق تهيئة بيئة للطلاب وأولياء الأمور والهيئات التعليمية من خلال الموارد المتاحة والمتوافرة للدائرة في لفتة تعكس العمل المؤسسي بين الجهات في دبي».

من جهتها، قالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران: «نثمِّن إطلاق البرنامج الذي يعد إحدى ثمرات الجهود المستمرة لزملائنا في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من أجل توعية الأجيال الناشئة بالظواهر الاجتماعية المهمة». ويمتد برنامج «أجيال» طوال العام الدراسي، مستهدفاً نشر السلوك الإيجابي في المجتمع التعليمي، وتوعية الطلبة بالظواهر الاجتماعية المهمة.