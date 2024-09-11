«الشارقة الخيرية» تُغيث 35.8 ألفاً من متضرري فيضان بنغلاديش

نفّذت جمعية الشارقة الخيرية المرحلة الأولى من إغاثة متضرري الفيضان الذي ضرب بنغلاديش، وتسبب في وفيات وأضرار لحقت بما يزيد على أربعة ملايين شخص، فيما بادرت الجمعية، بالتعاون مع سفارة الدولة ومكتب الجمعية في دكا، إلى تسيير الإغاثة العاجلة التي تضمنت توزيع 28 ألف وجبة طعام جاهزة، شملت 28 ألف شخص من السكان في منطقة نواخلي، مع توزيع 1300 طرد، متضمنة جملة من أصناف المواد الغذائية المتنوعة.

وقال رئيس قطاع المشاريع، مدير مكتب جمعية الشارقة الخيرية في بنغلاديش، محمد حمدان الزري، إنه جرى بالفعل تنفيذ عمليات شاملة للمساعدات في المناطق الأكثر تضرراً، حيث قمنا بتجهيز القوافل الإغاثية اتساقاً مع أهداف الجمعية، وتأكيداً على نهج راسخ بمؤازرة المتضررين من الأزمات والكوارث في بلدانهم، معرباً عن أسفه للأضرار التي خلّفتها الفيضانات.

وأكد الزري أن فرق العمل عملت منذ اللحظة الأولى على تقييم الموقف، وتحديد المواقع الأكثر تضرراً، لتوفير الكميات المناسبة من المساعدات، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل وفق خطة طوارئ متكاملة، تشمل تقديم الدعم الفوري للمتضررين، موضحاً أن المساعدات التي جرى تقديمها حتى الآن شملت 35 ألفاً و800 شخص من المتضررين في مناطق متفرقة.

وأوضح أن هذه البرامج الإغاثية التي يتم تقديمها بشكل فوري للمتضررين في الأقطار كافة، إنما تجسد التزام الجمعية بالقيم التي تأسست عليها في مساعدة المحتاجين، دون اعتبار للعرق أو الدين أو الجنسية، حيث نقدم أعمالنا في ثوب من الإنسانية الخالصة التي تربى عليها مجتمع دولة الإمارات.