«أنفعكم لأهلكم» تجري صيانة منازل لأسر مستحقة

أطلق مجلس ضاحية الخالدية في الشارقة، التابع لدائرة شؤون الضواحي، مبادرة إنسانية هي الأولى من نوعها على مستوى مجالس الضواحي، بعنوان «أنفعُكم لأهلكم»، الرامية إلى صيانة منازل الأسر المستحقة بإشراف من دائرة الإسكان بحكومة الشارقة.

وتأتي هذه المبادرة من المجلس بعد أن جرى حصر احتياجات المنازل التي يقطنها الأهالي، وذلك بإشراف من دائرة الإسكان وإعداد تقارير عن حاجة منازلهم للصيانة. وتلاقت المبادرة مع جهود المجلس في تعزيز الدعم الاجتماعي لأهالي الضاحية، والعمل على تلبية إحدى احتياجات الأهالي في مبادرة رائدة تهدف إلى صيانة منازل الأسر المستحقة من أهالي الضاحية.

وتضمنت المبادرة صيانة ثمانية منازل لأهالي الضاحية، بعد أن تم إعداد تقارير عنها وتقييمها ومتابعة أعمال التنفيذ وما قبل التنفيذ بشكلٍ مباشر من رئيس المجلس، وبشكلٍ يومي مع اللجنة المتطوعة وموظفي مجلس ضاحية الخالدية.

وجرى خلال المبادرة إعداد تقارير دورية بجانب القيام بجولات وزيارات ميدانية، وتقديم بيانات دورية حول حالة المنازل المستوفية شروط المبادرة، وسير الأعمال فيها.

وفي هذا السياق، تقدم رئيس مجلس ضاحية الخالدية، خلفان سعيد المري، بالشكر الجزيل لداعمي المبادرة، مقدراً الجهود المبذولة من دائرة الإسكان وكل كوادر الدائرة، وشكرهم على تعاونهم.

وأكد أن مبادرة «أنفعُكم لأهلكم» حققت العديد من الأهداف الاجتماعية، علاوة على أنها جاءت كخطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى توفير الدعم الأمثل، وتحقيق التأثير الإيجابي المرجو لأهالي المنطقة.

وعبر أصحاب المنازل عن امتنانهم وتقديرهم لمجهودات مجلس ضاحية الخالدية، مُشيرين إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز روح التكافل والتضامن في المجتمع.