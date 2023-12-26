مبادرات «إسلامية دبي» الشتوية تستقطب 1300 طالب وطالبة

استقطبت مبادرات «ويانا شتاكم غير» التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، نحو 1300 طالب وطالبة منذ انطلاقها منتصف ديسمبر الجاري.

وقال مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الدائرة، جاسم محمد الخزرجي، إن فعالية «ويانا شتاكم غير» تضم ثلاث مبادرات هي: مبادرة مؤذن الفريج، ودورات في حفظ القرآن الكريم والأنشطة المصاحبة، وتستهدف أبناءنا الصغار من عمر ستة أعوام إلى 16 عاماً، وبرنامج اقرأ وتأمل لجميع الأعمار من ست سنوات فما فوق»، لافتاً إلى أن تلك المبادرات أحدثت صدى وتفاعلاً مجتمعياً كبيراً لدى أولياء الأمور، وأبناء الفريج.

وذكر أن فكرة المبادرة تلبي الغايات الثقافية الإسلامية بطريقة معاصرة، وتدور حول تعزيز الهوية الإماراتية وتنمية الوازع الديني لدى أبنائنا الصغار في مناطق وأحياء مدينة دبي، وهي من ضمن خطة التوعية الدينية.

من جانبه أفاد رئيس قسم شؤون الدارسين والمعلمين في الدائرة، يوسف صلاح، بأن الفعالية تضم أنشطة مصاحبة لصقل موهبة الطلبة، منها برامج رياضية، وورش عمل تفاعلية، وتعليم الخط العربي، ومحاضرات عن مفهوم السنع الإماراتي وأهميته، ودورات مكثفة في علوم القرآن، إضافة إلى محاضرات توعوية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والإسعافات الأولية، وخدمة الأمين.