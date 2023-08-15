«دبي الإسلامي» يوفر سيارتين لنقل المرضى في الفجيرة

قدّم بنك دبي الإسلامي سيارتين لدعم أنشطة جمعية الفجيرة الخيرية في مجال مساعدة المرضى.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد الرقباني، أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية مع بنك دبي الإسلامي التي تأتي تجسيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية، وقيم التكافل الاجتماعي التي نعتز بها في مجتمع الإمارات.

وقال إن الجمعية جهّزت السيارات لنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ومرضى الفشل الكلوي، من وإلى المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التي يتلقون العلاج فيها داخل وخارج الفجيرة. ويستفيد من الخدمة سكان إمارة الفجيرة طوال أيام الأسبوع، ضمن الجهود والخدمات التي تسعى الجمعية إلى تطويرها لمساعدة فئات المجتمع.

وأكد الرقباني تخصيص سائق لكل سيارة، إضافة إلى رقم مجاني للتيسير على الراغبين في الاستفادة من الخدمة.

من جانبها أكدت إدارة بنك دبي الإسلامي الحرص على كل ما من شأنه تعزيز شراكته المجتمعية مع الجمعيات الخيرية المتميزة، ومساندة أنشطتها للقيام بواجبها الإنساني الذي أنشئت من أجله.