«سقيا الإمارات» تتصدى لأزمة المياه العالمية بـ 1000 مشروع في 37 دولة

نجحت مؤسسة «سقيا الإمارات» في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم الملايين، وتوفر لهم المياه النقية النظيفة، بهدف الإسهام في وضع حد لأزمة المياه العالمية، حيث وصلت المؤسسة إلى أكثر من 13.6 مليون مستفيد في 37 دولة مع نهاية عام 2021 بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه.

ووفقاً لما ذكرته المؤسسة، على موقعها الرسمي، أن ملايين من الناس الذين يعيشون في ظروف حياة قاسية، وأراض قاحلة يجبرون على العيش من دون مياه نقية. ويعيش معظم هؤلاء الناس في مناطق ريفية معزولة، ويمضون ساعات من المشي كل يوم لجمع المياه، ونقلها لعائلاتهم. وما زاد الأمر سوءاً، أن المياه غالباً ما تكون غير نظيفة وملوّثة، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة، على سبيل المثال: الإسهال، والكوليرا، والتيفوئيد.

وتواصل المؤسسة جهودها الحثيثة لتنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، وشركائها الاستراتيجيين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية دار البر، ودبي العطاء.