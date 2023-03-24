«سقيا الإمارات» تنفذ 1000 مشروع مياه منذ تأسيسها

أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، سعيد محمد الطاير، أن المؤسسة تواصل عملها لإحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين حول العالم من خلال توفير المياه النظيفة لهم، وتحويل حلمهم بالحصول على مياه نظيفة وآمنة إلى حقيقة.

وقال إن «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، نجحت منذ تأسيسها في مارس 2015 وحتى نهاية العام في التأثير إيجاباً على أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم. وتنوعت المشروعات التي نفذتها المؤسسة خلال عام 2022 بين حفر آبار ارتوازية، وآبار مزودة بمضخات يدوية، وتمديد شبكات توزيع المياه، وإطلاق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. وأكد أن أهداف المؤسسة لا تقتصر على تأمين المياه الصالحة للشرب لأولئك المحتاجين إليها فحسب، بل تعمل على دمج التقنيات المبتكرة والمستدامة لتكون جزءاً من حل أزمة المياه العالمية. ومن هذا المنطلق، تشرف «سقيا الإمارات» على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أميركي. وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم على إيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه.