«أوقاف دبي» و«إينوك» تدعمان مبادرة «خبز السبيل»

أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي اتفاق تعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) بهدف المساهمة في تفعيل دور أصحاب الأعمال (المستثمرين) في مجالات العمل الخيري، ودعم مبادرة «خبز السبيل».

وقّع الاتفاق الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، والرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك في مقر المجموعة.

وبموجب الاتفاق تشارك مجموعة إينوك بدعم مبادرة «خبز السبيل»، وتخصص 180 ألف درهم للمساهمة في شراء الجهاز الآلي للخبز، فضلاً عن المشاركة في الترويج للمبادرة عبر منافذ بيع مجموعة إينوك.

وعليه منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مجموعة إينوك «علامة دبي للوقف»، التي يمنحها المركز للمؤسسات الحكومية والخاصة، صاحبة المبادرات والإسهامات المجتمعية المستدامة، المبنية على مفهوم «الوقف المبتكر»، تقديراً للمبادرات الإنسانية والمجتمعية في مجالات العمل الخيري المبتكر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي: «يسعدنا توحيد جهودنا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر لدعم مبادرة (خبز السبيل). نحن في مجموعة إينوك، نستلهم من رؤية القيادة للدولة لنرسم سياستنا الرامية لدعم المجتمعات حولنا بالمساهمة في المبادرات التي تعزز تنميتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج يحتذى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المحتاجين من الأسر والأفراد».

ورحّب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، بالتعاون مع «إينوك»، مؤكداً على ضرورة ترسيخ التعاون ومواءمة الأهداف الإنسانية في المجتمع بين مختلف المؤسسات والشركات ضمن القطاعين الحكومي والخاص بهدف تنمية وتطوير المشروعات الخيرية المستدامة، وتعزيز التوازن المجتمعي وتلبية متطلبات أفراده.

وقال إن الاستثمار الوقفي يشكل قطاعاً حيوياً مهماً يتيح المجال للشركات الخاصة وأصحاب الأعمال للمساهمة في دورهم الإنساني تجاه مجتمعاتهم في إطار المؤسسة التي تتميز بتنوع مشروعاتها ومبادراتها، وتسمح للشركات والأفراد بالمساهمة في الأعمال الخيرية التي يرغبون بتقديمها، وبدورها تحرص «أوقاف دبي» على استثمار المساهمات الإنسانية وفق استراتيجية هادفة تسعى إلى إطلاق المشروعات الخيرية المبتكرة التي تواكب روح العصر وتحقق الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع.

من جانبها، أكّدت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة زينب جمعة التميمي، أن «خبز السبيل» هي مبادرة إنسانية وقفية مبتكرة تدعم فئة الأسر المتعففة والعمّال، ويسعدنا دعم مجموعة إينوك للمبادرة، والذي سيتيح أيضاً لأفراد المجتمع التبرع للمبادرة في محطات خدمة إينوك. يُشار إلى أن مبادرة «خبز السبيل» أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إحدى إدارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وهي مبادرة إنسانية مبتكرة، تهدف إلى توفير الخبز الطازج مجاناً للأسر المتعففة والأيدي العاملة والمحتاجين في سائر الأوقات، من خلال آلات ذكية مبرمجة مسبقاً لتحضير الخبز وتوفيره مجاناً.