بلدية أبوظبي تدعم الشباب والأسر المنتجة بـ «حياكم في سوقنا»

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية «حياكم في سوقنا»، في حديقة بارجيل بالشامخة، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، وهيئة الثقافة والسياحة، ومؤسسة زايد العليا، والشرطة المجتمعية، وهيئة الدفاع المدني، وذلك بهدف دعم الشباب والأسر المنتجة وترويج منتجاتهم في بيئة حضارية، صحية، وآمنة.

وتستمر الفعالية تسعة أيام بهدف إيجاد بيئة تسويقية ترفيهية مناسبة للأسر المنتجة لتتمكن من ترويج وعرض منتجاتها وتعريف الجمهور بمشروعاتها.

وحرص مركز بلدية الوثبة على توفير الدعم اللوجستي والمرافق اللازمة لإنجاح السوق، وتقديم كل الإمكانات والمساندة إلى الأسر المنتجة من خلال توفير منصات لعرض منتجاتها بالشكل المناسب، وتزويدها بالخدمات اللازمة.

كما أسهم الشركاء الاستراتيجيون بشكل فاعل في تقديم الخدمات الهادفة إلى إسعاد المشاركين في السوق من الأسر المنتجة ومن رواد السوق.