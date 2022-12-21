«اجتماعية الوطني» تعتمد تقريراً حول تنظيم العمل التطوّعي

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول موضوع تنظيم العمل التطوعي، خلال اجتماع عقدته برئاسة ضرار حميد بالهول، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من مقررة اللجنة، الدكتورة هند حميد العليلي، وحميد علي العبار، وجميلة أحمد المهيري، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

كما اعتمدت اللجنة تقرير الموضوع ضمن محاور استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، والتنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة.