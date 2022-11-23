بالفيديو.. «ياك العون».. مبادرة لجمع 5.7 ملايين درهم لسداد مديونية 51 مواطناً متعثراً

تطلق «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مبادرة إنسانية باسم «ياك العون» للموسم الثالث، تستهدف إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المواطنين في إمارة دبي، تزامناً مع فرحة الدولة بعيد الاتحاد الـ51. وتعتبر «ياك العون» مبادرة مجتمعية وطنية رائدة ضمن مبادرات الصحيفة.

وتسعى المبادرة إلى إطلاق سراح 51 مواطناً متعثراً مالياً، وتبلغ مديونياتهم خمسة ملايين و708 آلاف و634 درهماً، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المشمولين بالمبادرة بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة (محاكم الخير) في محاكم دبي.

وقال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري: «يسعدنا أن نطلق مجدداً مبادرة محاكم الخير والمشاركة في مبادرة (ياك العون) في موسمها الثالث، للمساهمة في الإفراج عن 51 مواطناً متعثراً عن السداد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، من خلال الوقوف إلى جانبهم لاستعادة حياتهم الطبيعية وتفادي أخطاء الماضي، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والعودة إلى السلوك المستقيم، والاستفادة من الدروس والعبر التي مروا بها خلال الفترة الماضية، وأن يستشعروا جلال المناسبة في أن يصبحوا في قادم الأيام أفراداً صالحين يشاركون في العمل والبناء، ويضيفون إلى مسيرة الخير والنماء، وأن تكون لديهم القناعة بأن السلوك القويم هو السبيل إلى الحياة الكريمة في هذا الوطن الكريم».

وأفاد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، بأن «الدين الحنيف يحثنا على قضاء حوائج الناس فهي سنة نبوية، فقد قال صلى الله عليه وسلم (من فرّج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل والنموذج الأعلى في الحرص على الخير والبر والإحسان وفي سعيه لقضاء حوائج الناس خصوصاً الضعفاء والأيتام، والأرامل، وغيرهم».

وتابع الشيباني أن أصحاب السمو الشيوخ دائماً سباقون في عمل الخير، سواء داخل الدولة أو خارجها، وأياديهم البيضاء تمتد لعمل الخير في كل بقاع الأرض، يد تمتد لتصنع الأمجاد واليد الأخرى تمتد لكل محتاج.

وأشار إلى أن الإفراج عن 51 من المواطنين المعسرين تجسيد لروح عيد الاتحاد الـ51، مؤكداً أن «ياك العون» مبادرة إنسانية مجتمعية وطنية رائدة بالدرجة الأولى، تسعى إلى الإفراج عن السجناء المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من النزلاء المواطنين، والذين حُكم عليهم في قضايا مالية في إمارة دبي، وتفتح المبادرة باب أمل جديد لاستعادة هؤلاء المعسرين حياتهم الطبيعية، وترفع معاناتهم وتخفف عن أسرهم، وتدمجهم في المجتمع وترسخ قيمة التكافل والتعاضد بين أفراد الوطن.

وأكد الشيباني ضرورة تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم لهذه الشريحة المستهدفة من النزلاء المواطنين، وجعل روح العطاء تسري في كيان مؤسسات الدولة والأفراد، فالعطاء الإنساني وملامسة حاجات الناس هو نهج بلد زايد الخير.

وقالت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، إن «(ياك العون) تأتي ضمن المبادرات المجتمعية لـ(الخط الساخن) التي دأبت الصحيفة على تنفيذها منذ سنوات، وتلقى نجاحاً واسعاً عاماً بعد عام، وتهدف في المقام الأول إلى الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي».

وأوضحت أن مبادرة «ياك العون» حققت نجاحاً كبيراً في نسختيها الأولى والثانية، وتمكنت من سداد مديونية 192 مواطناً من السجناء والملاحقين قضائياً، بمبلغ 35 مليوناً و416 ألفاً و610 دراهم، عبر تبرع 14 مؤسسة حكومية وخاصة وخيرية، و26 متبرعاً من أفراد المجتمع.

وتابعت منى بوسمرة: «إن نجاح المبادرة جعلنا نتبناها في الموسم الثالث على التوالي»، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف 51 مواطناً من السجناء والملاحقين قضائياً وتبلغ مديونيتهم خمسة ملايين و708 آلاف و634 درهماً، وذلك عبر التعاون مع محاكم دبي، ممثلة في لجنة «محاكم الخير»، معربة عن ثقتها بتجاوب المتبرعين مع المبادرة من أجل إنجاحها.

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تفعيل الدور الإنساني

دعت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع إلى تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي بشكل أكبر، خصوصاً خلال فرحة الوطن بعيد الاتحاد الـ51، الذي يترجم اللحمة الوطنية والتكاتف في دعم المبادرات المجتمعية التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، مبينة أن المبادرة تستهدف المواطنين السجناء المتعثرين مالياً في دبي.

المسؤولية المجتمعية

أكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، أن الدائرة تسعى إلى تأكيد دورها المجتمعي والمساهمة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، وفق سياسة وتوجهات القيادة، دون النظر إلى لون أو جنس أو عقيدة، إيماناً منها بدورها الديني والمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها من أجل سعادة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لتنعكس فرحتهم وابتسامتهم على الأسرة والمجتمع.