«القلب الكبير» تُشيّد «مدرسة النور» في مطروح المصرية بـ 2.2 مليون درهم

أطلقت مؤسسة «القلب الكبير» مشروعاً جديداً لبناء مدرسة ابتدائية في محافظة مطروح، شمال غرب مصر، بكلفة 2.2 مليون درهم (نحو 607 آلاف دولار).

ويهدف مشروع «مدرسة النور»، الذي ينفذ بالشراكة مع «مؤسسة مصر الخير» التنموية ذات النفع العام، إلى رفع معدلات التعليم، وتوفير خدمات تعليمية آمنة، وتعزيز الركائز الأساسية للتنمية البشرية في محافظة مطروح، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2023.

ويستفيد من المشروع أكثر من 600 من الطلاب والمعلمين والعاملين، إذ يسهم بناء «مدرسة النور الابتدائية» في تعزيز فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة، وتوفير بيئة تعليمية لتمكين الطلبة، والحد من التسرب المدرسي لدى أطفال المجتمعات المتعففة، وفي العام الأول من افتتاح المدرسة، ستشمل قائمة المستفيدين 120 طالباً، و20 معلماً، و10 عمال خدمات، و10 قادة مجتمعيين لإجراء عملية رصد مجتمعي دوري للمشروع وأثره، للتأكد من أن أهدافه الرامية لرفع مستوى التعليم وخفض الأمية تسير وفق المخطط له، إضافة إلى 440 طالباً سيستفيدون من المدرسة في الأعوام الثلاثة التي تليه.

وتتعزز الحاجة إلى بناء «مدرسة النور» نظراً إلى وقوع أقرب مدرسة حكومية عامة على بُعد 10 كيلومترات من المحافظة، ولا تستطيع عائلات إرسال أبنائها لها نظراً إلى بُعد المسافة، وعدم قدرتها على تحمّل تكاليف النقل.

وبعد نداء طالب فيه سكان قرية كفر الزيات في محافظة مرسى مطروح ببناء مدرسة حكومية لأطفالهم، بادرت «مؤسسة مصر الخير» إلى تحويل مبنى قديم مشيّد من الطوب وسقف خشبي بشكل مؤقت إلى مدرسة تتسع لـ170 طالباً وطالبة، إلا أن المبنى كان يفتقر لعوامل الأمان والسلامة، ولضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة، جاء إطلاق المشروع الجديد.

وأكدت مديرة مؤسسة القلب الكبير، مريم الحمادي، أن «المشروع الجديد يسهل وصول الطلبة الأكثر احتياجاً إلى التعليم ذي الجودة العالية في بيئة تعليمية آمنة، بهدف تمكين الأجيال الناشئة ومساعدتهم على إحداث التأثير الإيجابي المطلوب في المجتمع، ما يسهم في استثمار الموارد البشرية بشكل صحيح، وتحفيز التنمية في تلك المناطق».