«دبي الإسلامي» يدعم «ياك العون 4» بـ 7 ملايين درهم

تكفل بنك دبي الإسلامي بسداد سبعة ملايين درهم لصالح «ياك العون» في موسمها الرابع، وهذا الدعم يكفي لإنهاء معاناة 37 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، المستهدفين في مبادرة «ياك العون4» التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، للإفراج عن مواطنين في دبي من المتعثرين مالياً.

وبذلك بلغ إجمالي تبرّعات الحملة 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، كافية لتفريج كرب 166 مواطناً من المشمولين في المبادرة.

وتستهدف المبادرة 166 مواطناً من الملاحقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وتسديد مديونياتهم البالغة 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» المنبثقة من محاكم دبي قامت بعمل تسوية في ملف القضايا للمشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنين من مبلغ 75 مليوناً و158 ألفاً و778 درهماً إلى مبلغ 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً.

وسبق أن تبرّع مصرف الإمارات الإسلامي بثلاثة ملايين درهم، وفاعل خير بتسعة ملايين درهم، وشركة دبي للتأمين بمليون درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي بمبلغ مليون درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمبلغ مليون درهم، وعدد من المتبرعين بمليون و929 ألفاً و386 درهماً، وأخيراً بنك دبي الإسلامي بسبعة ملايين درهم.

وقدم رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد مبارك كنشام، الشكر لكل من أسهم في دعم مبادرة «ياك العون»، المبادرة الوطنية المجتمعية الرائدة، سواء من المؤسسات أو الأفراد، منوهاً بدعم «دبي الإسلامي» للمبادرة بسبعة ملايين درهم.

وأضاف أن «ياك العون» تعتمد على مبدأ أساسي تتبناه الدولة، وهو العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين، التزاماً بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تؤكد عليها القيادة، تأسياً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عُرف بتقديم العون والمساعدة لذوي الحاجة، والمبادرة انطلقت من ذلك المنطق لتلاحم المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة لمد يد العون للمحتاجين، متابعاً أن حصيلة المبادرة بلغت 23 مليون درهم، لمساعدة المعسرين مالياً، لأن العطاء سعادة في مجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى سداد ديون مواطنين في دبي متعثرين في قضايا مالية، تمهيداً لإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم، داعياً المؤسسات والأفراد إلى دعم هذه المبادرة الرائدة، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقوا الدورة الرابعة من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، في إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المواطنين في إمارة دبي، وتأتي المبادرة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وهذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة تأتي ضمن مبادرات الصحيفة في شهر رمضان.

• حصيلة «ياك العون» بلغت 23.9 مليون درهم لتفريج كرب الغارمين.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون4» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.