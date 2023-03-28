«الإمارات الإسلامي» يدعم «ياك العون4» بـ 3 ملايين درهم

تكفل مصرف الإمارات الإسلامي بسداد ثلاثة ملايين درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون4»، وهذا التبرع يكفي للإفراج عن 20 مواطناً من المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المستهدفين في المبادرة.

وتستهدف المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 140 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً، من أجل جمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 69 مليوناً و558 ألفاً و787 درهماً، إلى 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «قرار دعم مبادرة (ياك العون) في موسمها الرابع، دلالة على تلمس إدارة المصرف الحاجات الملحة لأفراد المجتمع، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل».

وأضاف أن «هذا الأمر يأتي انطلاقاً من حرص المصرف على المشاركة في دعم المبادرات المجتمعية الوطنية، التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، لتحقق تطلعاتها نحو الدعم المجتمعي، في ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن».

وأشار القاسم إلى أن المصرف أراد المشاركة في هذه المبادرة، لتكون جزءاً من هذا التكاتف الوطني المجتمعي، الذي يعتبر دوراً أساسياً للقطاع الخاص، ليكون جزءاً من المبادرات التي تخدم أفراد المجتمع، معتبراً أن هذه المبادرة فرصة للأفراد والمؤسسات لرد الجميل للوطن.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقوا الموسم الرابع من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المواطنين في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك، وتعتبر هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان.

تنمية روح التكافل

قال رئيس محكمة التنفيذ والمشرف العام على لجنة محاكم الخير، خالد المنصوري: «نسعى جاهدين من خلال هذه المبادرة في الشهر الفضيل إلى تعزيز التعاون المشترك، وتنمية روح التكافل الاجتماعي، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم المتعثرين وفتح نافذة أمل جديدة لهم، وتحقيق الأهداف المشتركة في العمل الخيري الإنساني، الذي يهدف إلى خدمة المجتمع وتجاوز المعوقات التي تؤثر في استقراره، وذلك انطلاقاً من رسالتنا تجاه المجتمع التي تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية».

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون4» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.