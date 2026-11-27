أبوظبي - وام

وقّعت شبكة «سكينة»، المتخصصة في مجال الصحة النفسية والتابعة لشركة «صحة»، إحدى شركات مجموعة «بيورهيلث»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، ضمن مبادرة «يداً بيد»، بهدف توفير خدمات الدعم النفسي التخصصي والعلاجي للطلبة المصابين بالتوحد، وتعزيز العافية النفسية لأسرهم ومقدمي الرعاية والمعلمين والموظفين.

وتتضمن الاتفاقية تقديم خدمات نفسية تخصصية للمستفيدين من خدمات الهيئة وأسرهم، إلى جانب خدمات علاجية للطلبة المصابين بالتوحد، وبرامج للدعم النفسي والعافية تستهدف موظفي الهيئة ومقدمي الرعاية والمعلمين، وتشمل المرحلة التجريبية للمبادرة تدريب 55 من مقدمي الرعاية من خلال ورش توعوية تتناول إدارة الضغوط، إلى جانب تنظيم مجموعات للدعم النفسي، وتحظى المبادرة برعاية الشيخة عائشة بنت خليفة آل نهيان، سفيرة مبادرة «يداً بيد».

وأوضحت المدير الطبي التنفيذي لشبكة «سكينة»، الدكتورة ناهدة نياز أحمده، أن الشراكة تجمع بين خدمات الدعم النفسي والرعاية التخصصية.

جاء ذلك تزامناً مع اختتام «سكينة» أعمال القمة التعليمية الأولى لـ«سكينة للأطفال» (SCES 2026)، التي أُقيمت في 20 نوفمبر الجاري بفندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، بمشاركة أكثر من 300 متخصص في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وعلم النفس والبحث العلمي.