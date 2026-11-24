دبي - الإمارات اليوم

تستعد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لإطلاق برنامج «غراس الشتاء 2026»، خلال الفترة من 14 إلى 24 ديسمبر المقبل، مستهدفاً الفتيات من ستة أعوام إلى 15 عاماً، ويبني الموسم الجديد على ما حققه البرنامج تربوياً ومجتمعياً، ويمنح الفتيات دوراً أكبر في قيادة أنشطته وإثرائها، من خلال رعاية «متطوعات غراس» و«موهوبات غراس»، وإتاحة الفرصة لهن لتوظيف مهاراتهن ومواهبهن في تقديم تجربة تربوية وإبداعية «من الفتيات إلى الفتيات».

وتحرص الدائرة في كل موسم من مواسم «غراس» على تجديد محتواه وتطوير أنشطته، والبناء على ما حققه من نجاح وتفاعل مجتمعي، بما يواكب اهتمامات الفتيات واحتياجاتهن، ويأتي ذلك في إطار توجه الدائرة إلى أن تكون «أقرب إلى المجتمع»، من خلال برامج تساند الأسرة في التنشئة، وتتيح للفتيات تطبيق القيم في حياتهن اليومية، وتوفر للأجيال فرصاً للتعلّم والمبادرة والمشاركة المجتمعية.

وتحظى «متطوعات غراس» و«موهوبات غراس» في نسخة هذا العام برعاية خاصة، إذ يُسند إليهنّ تنفيذ أنشطة تتناسب مع مهاراتهن ومجالات تميّزهن، بما يتيح لهن الإسهام في تطوير البرنامج وإثراء محتواه. وتساعدهن هذه المشاركة على تنمية مهارات القيادة والمبادرة، في حين تتيح للفتيات المستفيدات التعلّم من متطوعات وموهوبات قريبات منهن، والتفاعل معهن وتبادل المعارف والخبرات، تجسيداً لفكرة «من الفتيات إلى الفتيات».

وأكدت مديرة إدارة المراكز المعرفية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، شيخة سلطان المري، أن «غراس» يمثّل إرثاً تربوياً ومجتمعياً تحرص الدائرة على تنميته، من خلال التجديد في كل موسم وتقديم تجارب تستجيب لاهتمامات الفتيات وتوسّع أثر البرنامج في حياتهن.

وقالت المري إن «غراس هذا العام من الفتيات إلى الفتيات، إذ نولي اهتماماً كبيراً برعاية متطوعات غراس وموهوبات غراس، وإتاحة المجال أمام كل منهن لتوظيف مهاراتها ومواهبها في الأدوار المناسبة لها، والإسهام في تقديم تجربة ملهمة للفتيات المستفيدات، ونطمح إلى أن يكون البرنامج مساحة تنمو فيها قدرات المتطوعات والموهوبات في القيادة والمبادرة، وتكتشف من خلالها المشاركات إمكاناتهن».

ويُقام البرنامج في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء، ومراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء و«ند الشبا 4»، ومركز الشيخ راشد بن محمد لتحفيظ القرآن الكريم في «القوز 1»، ومركز حتا المجتمعي، وجمعية النهضة النسائية في الليسيلي، ضمن بيئة آمنة ومحفّزة تجمع بين التعلّم والإبداع والتفاعل، وتشمل فعاليات الموسم رحلة على متن قطار الاتحاد، وفعاليتَي «تاجرات غراس الشتاء» و«موهوبات غراس»، ومسابقة «نرسم المستقبل»، واليوم الرياضي، إلى جانب الحصص التعليمية والورش التفاعلية والأنشطة التوعوية، وتتيح هذه الأنشطة للمشاركات استثمار الإجازة الشتوية في اكتساب مهارات جديدة، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وترسيخ القيم الإيجابية.

ودعت الدائرة أولياء الأمور إلى تسجيل بناتهم اعتباراً من 23 نوفمبر 2026.