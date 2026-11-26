الشارقة - وام

وقّعت «جامعة الشارقة» و«جمعية الإمارات للسرطان» مذكرة تفاهم، للتعاون في المجالات الصحية والأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بما يشمل التوعية بمرض السرطان ودعم المرضى وأسرهم.

تم توقيع المذكرة بين مدير الجامعة، الدكتور عصام الدين عجمي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري.

وقال عجمي: «إن المذكرة تجمع الخبرة الأكاديمية والصحية للجامعة مع عمل الجمعية الميداني إلى جانب المرضى وأسرهم، وأهميتها تظهر فيما ستثمره من برامج ومبادرات يلمس المجتمع أثرها، ونجاح المؤسسات يُقاس بمدى وفائها بما أُسست من أجله، والجامعة أُسست لتخدم مجتمعها بالعلم والمعرفة».

وقال الدكتور سالم محمد بن ركاض: «نأمل أن يكون هذا التعاون لخدمة المرضى والتوعية بأمراض السرطان، وفي الكشف المبكّر، والبحث العلمي، والدعم النفسي والاجتماعي، وفي المبادرات الميدانية التي تصل إلى كل إمارة وكل بيت».

وتشمل المذكرة مجالات التعاون في دعم البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالسرطان والصحة العامة وجودة حياة المرضى وأسرهم، وتنظيم حملات ومبادرات مجتمعية للتوعية بمرض السرطان، والوقاية منه والكشف المبكر عنه، وإعداد مواد توعوية مشتركة، ونشر المعلومات الصحية الموثوقة عبر المنصات الإعلامية والرقمية المعتمدة لدى الطرفين.

وتتضمن المذكرة تنفيذ مبادرات صحية عبر العيادات المتنقلة التابعة للجامعة، إضافة إلى برامج نفسية واجتماعية وتثقيفية للمرضى وأسرهم، وإعداد مبادرات تعزز المسؤولية المجتمعية، وتشجع أفراد المجتمع على دعم المرضى.