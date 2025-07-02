"بنك الإمارات للطعام" يسخر جميع موارده لدعم حملة "ثلاجة الفريج"

أعلن "بنك الإمارات للطعام"، إسهامه في النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية "ثلاجة الفريج" التي أطلقتها "فرجان دبي"، بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبالتعاون مع "سقيا الإمارات".

وتهدف إلى توزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وذلك للتخفيف من تأثير حرارة الصيف عليهم، وتعزيز سلامتهم.



وتستهدف الحملة، التي تستمر حتى 23 أغسطس المقبل، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة في الشوارع والطرق، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية التي قد تصيبهم نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.



ويسهم بنك الإمارات للطعام في دعم الحملة من خلال تسخير موارده اللوجستية والبشرية، حيث وفّر مستودعاته المجهزة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات المخصصة للتوزيع، بالإضافة إلى تخصيص سيارات توزيع مبردة لضمان نقل آمن وسريع للمشروبات والمثلجات إلى مواقع العمال في مختلف أنحاء دبي.



ويشارك متطوعو البنك بفعالية في الجهود الميدانية، من خلال الإسهام المباشر في عمليات التوزيع بالتنسيق مع بقية المتطوعين، إلى جانب تركيب ثلاجات في مقار سكن العمال لتوفير المياه والمشروبات الباردة لهم.



كما يعمل البنك بالتعاون مع شركائه من منافذ البيع بالتجزئة والمؤسسات الغذائية وشركات ومصانع الأغذية لتأمين العصائر والمثلجات التي يتم توزيعها على العمال في أحياء وشوارع دبي.



وقالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، إن مبادرة ثلاجة الفريج تجسيدٌ أصيلٌ لقيم المجتمع الإماراتي النبيلة التي تُترجَم في مبادرات مجتمعية تطوعية، وأعمال إنسانية وخيرية تُعبر عن التكافل المجتمعي والتراحم والعطاء، وتُبرز مدى وعي أفراد المجتمع ومبادرتهم للإسهام في فعل الخير كتقديرٍ لجهود العمال وتفانيهم.



وأضافت أن المبادرة تؤكد أن سكان ومقيمي دبي يرسمون نموذجاً فريداً لمجتمع يشعر أفراده بالمسؤولية المجتمعية تجاه بعضهم البعض، ويجتمعون دوماً على الخير، مؤكدة دعم بنك الإمارات للطعام كل مبادرات العمل الخيري والإنساني.



من جانبها أكدت علياء الشملان مديرة "فرجان دبي" أن إسهام بنك الإمارات للطعام في حملة "ثلاجة الفريج" تُجسد نموذجاً فعّالاً للتعاون المجتمعي، وتشكل إضافة مهمة تعكس عمق التكامل بين الجهات في إمارة دبي لدعم العمل الإنساني والخيري، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الحملة وضمان وصولها إلى جميع ميادين العمل في دبي، بما يسهم في تعزيز الأثر الإنساني للمبادرة خلال أشهر الصيف.



وأوضحت أن الشراكة مع بنك الإمارات للطعام تنعكس بشكل مباشر على كفاءة التنفيذ وسرعة التوزيع، بفضل ما يوفره البنك من مستودعات مجهزة وسيارات توزيع، إلى جانب الجهود التطوعية التي تبذلها كوادره.



ويعد بنك الإمارات للطعام منظمة خيرية غير ربحية، تم إطلاقها في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. ويلتزم بتوزيع الغذاء على المحتاجين من خلال التعاون مع السلطات المحلية والمؤسسات الخيرية المحلية والدولية، حيث يتم تخزين وتعبئة وتوزيع الأغذية الطازجة بكفاءة من الفنادق والمطاعم والمؤسسات الغذائية المشاركة في مبادرات البنك.



وتعد "فرجان دبي" مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.