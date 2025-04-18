أكثر من 4 ملايين مستفيد من مبادرات حملة دبي الخيرية "يدوم الخير" هذا العام

أسدلت جمعية دبي الخيرية الستار على حملتها الرمضانية "يدوم الخير" لهذا العام، محققة إنجازات نوعية تجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي والإنساني التي يتسم بها المجتمع الإماراتي، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين وتقديم الدعم اللازم لهم؛ حيث نجحت الحملة في تحقيق استفادة أكثر من 4 ملايين و105 ألف شخص داخل دولة الإمارات و18 دولة حول العالم.

وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الموسمية والتنموية والإنسانية المستدامة.

وعبّر المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، عن امتنانه لجميع من ساهم وشارك وشجع وتفاعل مع الحملة، مشيدًا في الوقت نفسه بسفراء الخير والشركاء الاستراتيجيين، وبجهود فرق العمل والإدارة التي وضعت خُططًا مدروسة وفعلت الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف "يدوم الخير".

وأشار إلى أن مبادرات الحملة شهدت تفاعلاً لافتًا من قبل جمهور المواطنين والمقيمين في الإمارات، مقدمةً لوحات إنسانية رائعة تميزت بمشاهد جمالية من القيم الحضارية التي تميز مجتمع الإمارات.

مسيرة النمو الإنساني

وأكد أحمد السويدي أن دبي الخيرية، كونها إحدى أهم المؤسسات الخيرية في الإمارات، تعمل دائمًا في مبادراتها من أجل إسعاد أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل الدولة وخارجها؛ ترجمة لرسالة الجمعية ونهجِها في العمل الخيري والإنساني، ومساهمةً في مسيرة النمو الإنساني التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في البند التاسعِ من وثيقة الخمسين، الذي نص على (تحقيقِ نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي).



وذكر المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن عدد المستفيدين من توزيع مستحقات المير الرمضاني بلغ 13 ألف و535 شخص داخل الدولة، وأكثر من 93 ألف شخص خارج الدولة. أما مبادرة "إفطار صائم" فقد كان المستفيدين منها أكثر من (مليون) شخص داخل الدولة وخارجها؛ منهم أكثر من 772 ألف مستفيد داخل الإمارات، وحوالي 260 ألف مستفيد خارجها.



وأشار إلى أن "زكاة الفطر" فقد استفاد منها هذا العام 280 ألف شخص. وتم توزيع كساء العيد على 7 آلاف و495 مستفيد، إضافة إلى رعاية دبي الخيرية 14 ألف طفل يتيم داخل الإمارات و16 دولة حول العالم، في إطار برامجها الإنسانية ومشاريعها الخيرية الشاملة والمتنوعة، الهادفة إلى توفير حياة كريمة لهم وأسرهم، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.



وأوضح أن إدارة المشاريع بالجمعية من المقرر أن تبدأ في تنفيذ المشاريع الخارجية التي تضمنتها الحملة، والتي سيستفيد منها حوالي 2 مليون و700 ألف شخص؛ حيث استطاعت "دبي الخيرية" جمع التبرعات لتشييد 208 مسجد، وإنشاء 5 مجمعات قرى سكنية، و5 مدارس، و13 مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم، و258 مسكن للفقراء، و1786 بئر، و567 مشروع للأسر المنتجة، و844 وقف خيري، وغيرها من المشاريع التنموية والإنسانية المستدامة خارج الدولة.



وشدد أحمد السويدي على أن تحقيق حملة "يدوم الخير" لهذه النتائج القياسية، يعكس عمق قيم العطاء والإحسان والكرم الراسخة في عقل ووجدان مجتمع الإمارات باعتبارها ثقافة إماراتية متأصلة، وتوجه بعظيم الشكر للمتبرعين وأهل الخير وشركاء الحملة من مؤسسات ودوائر حكومية وشركات خاصة وكل أفراد المجتمع، مؤكدًا مواصلة التعاون مع الشركاء في أداء رسالة الجمعية لتعزيز قيم التعاضد والتكافل والعطاء الإنساني على أرض دولتنا الحبيبة الإمارات.