«ملتقى البراحة المجتمعي» يهدف لتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية

تواصل شرطة دبي، ممثلة في مجلس الروح الإيجابية، تنظيم فعاليات «ملتقى البراحة المجتمعي»، للأسبوع الثالث على التوالي، في منطقة البراحة، وذلك بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة ومركز شرطة المرقبات، ومتطوعي برنامج «الشرطي جارك»، والشركاء الاستراتيجيين في مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام.

ويهدف الملتقى الذي تستمر فعاليته حتى 29 من سبتمبر الجاري، إلى تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية من خلال أنشطة رياضية ومحاضرات توعوية.

وتضمنت فعاليات الأسبوع الثالث للملتقى عدداً من المحاضرات التوعوية حول الخدمات الشرطية المختلفة، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي أسعدت الحضور، وشهدت منافسات كبيرة بينهم.