«الشارقة الخيرية» تطلق حملتها الرمضانية بمخصصات لأكثر من مليون مستفيد

كشفت «جمعية الشارقة الخيرية» عن مستهدفات ومخصصات لأكثر من مليون مستفيد ضمن مشاريع حملتها الرمضانية «جود» للعام الجاري التي تمتد حتى نهاية شهر رمضان المقبل.

وأعلنت الجمعية عن تفاصيل الحملة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته، أمس، وأوضحت أنه تم تخصيص 65.1 مليون درهم، لتغطية المشاريع الخمسة الرئيسة للحملة، حيث تم اعتماد 12.4 مليون درهم، لتوفير 830 ألف وجبة إفطار صائم داخل الدولة وخارجها، إلى جانب توصيل مستحقات السلة الرمضانية إلى 17250 مستفيداً بكُلفة 1.7 مليون درهم، وتوزيع زكاة الفطر لمصلحة 40 ألف شخص بكُلفة 3.2 ملايين درهم، وكسوة العيد لمصلحة 2875 مستفيداً من المسجلين بكشوف المساعدات داخل الدولة بكُلفة 862 ألفاً و500 درهم، إلى جانب 2200 مستفيد آخرين في مناطق عدة في جمهورية مصر العربية بكُلفة 200 ألف درهم، وبالتعاون مع سفارة الدولة في القاهرة، إضافة إلى تخصيص مليون درهم، لدعم مبادرة تفريج كربة النزلاء بالمنشآت العقابية والإصلاحية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية، الدكتور يعقوب النقبي: إن «الشارقة الخيرية» أطلقت حملات إنسانية ستظل شاهدة على عطاء أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين، ومعبرة عن تكاتف الجميع في سبيل الارتقاء بالرسالة الإنسانية وأداء المسؤولية المجتمعية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى رعاة الحملة الرمضانية من المؤسسات والأفراد. وأشاد المدير التنفيذي، عبدالله سلطان بن خادم، بدعم المحسنين للحملة الرمضانية خلال عام 2023، والتي حققت زيادة على المستهدفات بنسبة 3%، حيث كان المستهدف 125 مليون درهم، فيما بلغ الدخل النهائي 129 مليون درهم.

وقال رئيس قطاع موارد الاستثمار، محمد الراشدي: إن الحملة الرمضانية «جود» تستهدف جمع 136 مليون درهم، وتعول على المحسنين تسليم زكاة أموالهم للجمعية، لأن النسبة الكبرى من مستهدفات الحملة تعتمد على تبرعات المحسنين.