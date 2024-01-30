1246 مسجداً بنتها «الشارقة الخيرية» داخل الدولة وخارجها خلال 2023

بنت جمعية الشارقة الخيرية 1246 مسجداً داخل الدولة وخارجها خلال عام 2023، ضمن مشاريعها الإنشائية بكُلفة مالية بلغت 97 مليوناً و721 ألفاً و994 درهماً. وقالت الجمعية إنها تنفذ مشروع «بناء المساجد» في عدد كبير من الدول والبلدان التي تشملها أعمال الجمعية حول العالم، بالتنسيق مع سفارات الدولة وعبر مكاتب الجمعية الإقليمية في هذه البلدان، كما تبني المساجد في المناطق الحيوية داخل الدولة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الدولة.

وقال مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بجمعية الشارقة الخيرية، محمد عبدالرحمن آل علي: إن مشروع بناء المساجد يأتي تلبية لرغبة المحسنين، لتيسير العبادة والشعائر للشعوب المسلمة في هذه الأماكن، كما يؤكد المشروع دور الإمارات الخيري في إعمار بيوت الله في هذه المناطق التي تفتقر إلى المساجد. وأضاف: «يعد المشروع بوابة ومنبراً عظيماً لأهل الخير، خصوصاً أن ثواب بناء المساجد وعمارتها عظيم للغاية ومن الصدقات الجارية التي يستمر ثوابها، وجعل رب العالمين أجرهم بناء بيوت لهم في الجنة».

وأوضح محمد عبدالرحمن أنه يتم اختيار مواقع المساجد بعد إجراء دراسات مستفيضة من قبل مسؤولي الجمعية وممثليها في تلك الدول من خلال الزيارات الميدانية، وتقارير الجهات المختصة في تلك البلدان، بالتنسيق والتعاون مع سفارات الدولة وعبر مكاتب الجمعية في آسيا وإفريقيا، إلى جانب قنوات التعاون المشترك بين الجمعية ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وكذلك الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الدولة. وتوجه محمد عبدالرحمن آل علي بالشكر إلى المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء على ما يقدمونه من جهود ملموسة وتفاعل ملحوظ مع الجمعية في دعم مشاريعها الخيرية والإنسانية، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من العطاء، لتغطية عدد المساجد المستهدف خلال عام 2024.