659 ألف درهم إنفاق «بيت الخير» على أسر السجناء في 10 أشهر

قالت جمعية بيت الخير إنها أنفقت 659 ألفاً و622 درهماً على 210 من أسر السجناء حتى نهاية أكتوبر من أصل 10 ملايين و59 ألفاً و700 درهم أنفقتها على برنامج «أمان» خلال الأشهر الـ10 السابقة من العام الجاري، وهو برنامج شهري يسعى لتحقيق كفاية الأسر المواطنة المحتاجة ومحدودة الدخل، ومنها أسر السجناء التي تعاني آثاراً اجتماعية واقتصادية بسبب غياب عائلها في السجن، وتستمر الجمعية في رعاية هذه الأسر بتوجيه المساعدات النقدية والغذائية لها بشكل شهري حتى يخرج عائلها من السجن.

كما تساعد «بيت الخير» أسر سجناء عبر حل مشكلة السجين نفسه، والعمل على إطلاق سراحه بالتعاون مع المؤسسات الإصلاحية والعقابية في كل إمارة، من خلال مشروع «الغارمين» وهو مشروع مخصص لرفع الديون عن السجناء الذين حبسوا بسبب ذمم مالية عجزوا عن سدادها، وقد بلغ الإنفاق على هذا المشروع حتى نهاية أكتوبر مليوناً و403 آلاف و381 درهماً، استفاد منها 21 سجيناً مواطناً، عادوا إلى أسرهم، فعادت البهجة إلى قلوب أبنائهم وذويهم. كما تنسق «بيت الخير» جهودها لرعاية السجناء وأسرهم مع إدارة شرطة دبي، ومنها مبادرة «التائبين» التي تتعاون الجمعية بتنفيذها مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، من خلال برنامج رعاية الأفراد التائبين، ممن ابتلوا بالإدمان، وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم، إذا ما عزموا على التوبة، لتشجيعهم على ترك هذه السموم التي دمرت صحتهم، وكانت سبباً في بؤس أسرهم وزوجاتهم وأولادهم.

• 21 سجيناً استفادوا من مشروع «الغارمين» وعادوا إلى أسرهم.