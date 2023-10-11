«بنيان الخير» تتلقى 25 مليون درهم دعماً من «شوبا العقارية»

تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم من مجموعة «شوبا العقارية»، دعماً لمبادرة «بنيان الخير» التي تنظمها المؤسسة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، و«الإمارات اليوم»، بهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً، يعود ريعها لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، مساهمة «شوبا العقارية» في دعم مبادرة «بنيان الخير»، في بادرة إنسانية تعكس صورة تعاضد مؤسسات المجتمع الإماراتي في دعم المبادرات المجتمعية التي تحقق استقرار الأسر المواطنة، كما أثنى على مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، بدعم العمل الإنساني المستدام، وخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته من خلال توجيه الشركات العقارية للمشاركة في النشاط الوقفي.

وقال إن «بنيان الخير» تُعَد من أهم المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تدعم الإسكان، وتقدّم العون للمواطنين محدودي الدخل والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية، مؤكداً استمرار المبادرة في فتح أبوابها لانضمام كل من يبتغي فعل الخير.

وأشار إلى أن المؤسسة لم تدخر جهداً في إطلاق المشروعات الخيرية والمبادرات الإنسانية، متفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، وذلك بغية دعم متعثري الإسكان، والتيسير على الأسر محدودة الدخل بالإسهام في دفع المبالغ المستحقة والرسوم المتأخرة، وذلك في إطار الحرص الشديد للمؤسسة على إيصال الدعم للمستحقين، ممن درست ملفاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «شوبا العقارية»، بي إن سي مينون: «نفخر في (شوبا العقارية) بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية الملهمة، التي تنسجم تماماً مع جهودنا المستدامة في رد الجميل للمجتمع».

وأضاف أن «مبادرة بنيان الخير تشكّل انعكاساً لهدفنا المشترك، المتمثل في إنشاء وحدات سكنية مستدامة وشاملة. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في سعينا المستمر لإيجاد حلول شاملة لتنمية المجتمع، وتعدّ المبادرة أيضاً مؤشراً على الفرص والإمكانات التحويلية للتعاون في مواجهة التحديات المجتمعية، وضمان مستقبل مزدهر للجميع».

من جانبها، أكدت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، أهمية مبادرة «بنيان الخير» في توفير السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين لا تنطبق عليهم اشتراطات الإسكان في الإمارة.

ولفتت إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات المجتمعية التي يتم إطلاقها على صعيد الإعلام المحلي، مثمنة الدور الكبير لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، في إنجاحها وتحقيق أهدافها.

وقالت منى بوسمرة: «إسهام شركة شوبا بمبلغ 25 مليون درهم يؤكد التفاعل الكبير مع الحملة، ويبشر بأن المبادرة ستحقق أهدافها بشكل كبير، وفي وقت قياسي».

وأشارت إلى أن «الصحيفة تركز في مجمل محتواها على الشأن المحلي والقضايا المجتمعية، فضلاً عن تبنيها مبادرات عدة تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني».

وأوضحت منى بوسمرة أن «المبادرة تنسجم مع توجه الصحيفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتحفيز روح المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرات الوطنية التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن»، داعية المؤسسات التي ترغب في التبرع إلى التواصل مع «الإمارات اليوم» عبر رقم الخط الساخن للصحيفة (2630666 - 050).

وكانت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، و«الإمارات اليوم»، وقعوا مذكرة تفاهم، في شهر مارس الماضي، لإطلاق مبادرة مجتمعية وقفية باسم «بنيان الخير»، تستهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

• المبادرة تستهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً.