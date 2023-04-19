«دبي الإسلامي» يسهم بـ 5 ملايين درهم في رسوم طلبة أصحاب همم

اعتمدَ بنك دبي الإسلامي خمسة ملايين درهم عن زكاة مال البنك لعام 2022، إسهاماً منهُ في سدادِ الرسوم الدراسية للطلاب أصحاب الهمم في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ممّن يستحقون أموال الزكاة، وفق المصارف الشرعية.

وتهدف حملة المدينة هذا العام «زكاتكم لتعليمنا» إلى جمع 11 مليون درهم لسداد الرسوم الدراسية لـ479 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة من المستحقين لأموال الزكاة وفق الضوابط الشرعية.

وأعربت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، عن شكرها وتقديرها لرئيسِ وأعضاء مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، مؤكدة أن الشراكة الاستراتيجية بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبنك دبي الإسلامي نموذج يُقتدى به في تطبيقِ مبادئ المسؤولية المجتمعية، وخدمة المجتمع.

وأشارت إلى الإنجازات التي حققتها المدينة منذ تأسيسها قبل 44 عاماً، كأول مؤسسة في دولة الإمارات تقدم الخدمات لأشخاص ذوي إعاقة، بما ينسجم مع ريادتها، حتى تبوأت مكانة عالمية توجتها في يناير الماضي بحصولها على اعتماد مؤسسة كارف العالمية للمرحلة الثانية على التوالي، وتمتد لثلاثة أعوام، بعد أن نالته عام 2020 لثلاث سنوات أيضاً، وبذلك تكون المدينة أول مؤسسة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد.

واعتبرت رئيسة المدينة أن دعم بنك دبي الإسلامي، يدلُّ بشكل واضح على جديته ومضيه قدماً في ممارسته مسؤولياته المجتمعية، وهذا ما دعت جميع المؤسسات والشركات إلى الاقتداء به، وقالت: «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حريصة على تعزيز التعاون وتنميته مع المؤسسات والجهات المحلية والعربية والعالمية، بهدف تقديم أرقى وأفضل الخدمات، ومواكبة أحدث المستجدات، وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الشركاء».

وأضافت: التعليمُ من المصارف الشرعية لزكاة المال، يتحقق من خلاله استقرار الأسرة، وتوفير مصدر دائم للرزق، ويعكس شعار«زكاتكم لتعليمنا» هذا التوجه الذي ينسجم مع مبادئ المدينة وأهدافها واهتمامها بحثِّ أبناء المجتمع على الإسهام في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم علمياً ومعرفياً، وفق أحدث الممارسات وأفضلها.