«نستو» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

أعلنت مجموعة نستو عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، خلال خمس سنوات.

ويشكّل تبرع المجموعة إضافة جديدة إلى الحصيلة الاستثنائية من التبرعات، والاستجابة المجتمعية الشاملة والدعم الكبير الذي حصدته الحملة.

وقال مدير مجموعة الغربية العالمية التي تنتمي إليها مجموعة نستو، «ك. ب. بشير»، إن الحملة تجسد ثقافة العطاء والكرم والتضامن المتجذرة بعمق في المجتمع الإماراتي، وترسخ الدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن مساهمة مجموعة نستو هي انعكاس لالتزامها بالمسؤولية المجتمعية لدعم حملات المساعدات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تهدف الحملة إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الأقل حظاً في العالم خلال شهر رمضان المبارك وما بعده، وتسعى المبادرة إلى إنشاء صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام يوفر المساعدات الغذائية لسنوات مقبلة.