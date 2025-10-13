«أبوطاهر» يحتاج إلى 42 ألف درهم لإجراء عملية مستعجلة

يعاني (أبوطاهر- بنغالي - 43 عاماً) مشكلات صحية في المعدة منذ أعوام عدة، وتلقى بعض العلاجات للسيطرة على التهاب المعدة، لكنه أصيب أخيراً بألم شديد أسفل البطن، لتُظهِر نتيجة الفحوص أنه يعاني التهاباً حاداً في القولون، إضافة إلى انحراف مجرى المريء.

ويحتاج المريض إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة، لتنظيف القولون، وإزالة اللحميات من جدار المعدة، إضافة إلى تصحيح مجرى المريء.

وتبلغ كُلفة هذا النوع من العلاجات في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، 42 ألف درهم، لكن ظروفه المالية والصحية الصعبة لا تسمح له بتأمين قيمة علاجه، وينتظر المريض مبادرة أهل الخير من الجمعيات والمتبرعين، آملاً أن تمتدّ له يد العون والمساعدة لسداد كُلفة علاجه قبل فوات الأوان.

وأشارت تقارير طبية حصلت عليها «الإمارات اليوم» إلى أن المريض أُدخل إلى المستشفى مرات عدة، خلال الشهرين الأخيرين، نتيجة معاناته آلاماً شديدة في البطن، قبل أن يدخل أخيراً إلى قسم الطوارئ إثر معاناته غثياناً، وانتفاخات، مع إصابته بالإسهال.

وأكّدت التقارير إجراء فحوص طبية له بيّنت أنه يحتاج إلى إجراء عملية مستعجلة لتنظيف القولون، وإزالة اللحميات من جدار المعدة، إضافة إلى تصحيح مجرى المريء.

وتبلغ كُلفة هذا النوع من الإجراءات الطبية 42 ألف درهم، لكن الوضع المالي للمريض متدنٍ جداً، ولا يمتلك تأميناً صحياً.

ويروي (أبوطاهر) لـ«الإمارات اليوم» أنه شعر بتعب شديد وألم في الصدر، وعدم قدرة على تناول الطعام أو الشراب بشكل طبيعي، فذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي، وبعد معاينة الطبيب، قرر إجراء فحوص طبية له.

وأضاف: «عندما ظهرت نتائج الفحوص، قال لي الطبيب إنني مصاب بمشكلات صحية في المعدة والقولون، ووصف لي بعض المسكنات وأدوية الحموضة والمعدة، وتحسّنت حالتي الصحية كثيراً، لكن الآلام عادت إليّ بشكل شديد، فتوجهت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتُظهِر نتائج الفحوص والأشعة المقطعية وجود التهاب شديد في القولون العصبي، وزوائد لحمية في جدار المعدة وانحراف في المريء، وأكد الطبيب بأنني بحاجة ماسة إلى إجراء عملية مستعجلة لإنقاذ حياتي».

وأضاف: «أخبرني الطبيب بأن كُلفة هذا النوع من العمليات في المستشفى تبلغ 42 ألف درهم، لكن وضعي المالي والصحي صعب جداً، ولا أستطيع تدبير أي جزء من كُلفة عمليتي الجراحية وعلاجي في المستشفى».

وأوضح المريض أنه يعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 1100 درهم، يسدد منه 500 درهم للإيجار، وينفق ما يتبقى على أسرته المكونة من ثلاثة أفراد.

وقال (أبوطاهر) إن المرض يفتك بجسمه، وأنه لم يعد قادراً على تحمل الآلام، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير نفقات علاجه وإنقاذ حياته.

