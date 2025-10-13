11 ألف درهم تحرم أبناء «أم عدنان» التعليم

تعجز (أم عدنان- مطلقة ـ 42 عاماً) عن سداد 11 ألف درهم، متأخرات دراسية متراكمة على ثلاثة من أبنائها للعام الدراسي الماضي، بعدما غادر الأب الدولة تاركاً أفراد أسرته من دون مصدر دخل ثابت، ما أدى إلى توقفهم عن مواصلة تعليمهم الدراسي للعام الجديد.

وناشدت الأم أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لها ومساعدتها على سداد المتأخرات الدراسية، حتى يتمكن أبناؤها من استكمال تعليمهم.

وروت (أم عدنان) لـ«الإمارات اليوم» أن الله رزقها بخمسة أبناء، هم عدنان (13 عاماً) في الصف السادس الابتدائي، وجود (12 عاماً) في الصف الخامس الابتدائي، ومي (11 عاماً) في الصف الرابع، وأحمد (أربعة أعوام)، وزهرة (عامان).

وقالت: «خلال السنوات الماضية تمكن والدهم الذي كان يعمل في إحدى مؤسسات قطاع خاص ويتقاضى 10 آلاف درهم راتباً شهرياً، من توفير سبل العيش الكريم للأسرة، لكن حياتنا انقلبت رأساً على عقب في مارس من العام الماضي، بعدما فقد وظيفته نتيجة تعرّض الشركة التي كان يعمل فيها لخسارة مالية كبيرة، أدت إلى إغلاقها وتسريح العاملين فيها».

وأضافت: «بدأت الالتزامات المالية والديون تتفاقم يوماً بعد يوم، وازدادت المشكلات الأسرية، حتى أدت إلى الطلاق، وكان من نتائج ذلك تحملي مسؤولية تربية الأبناء وتوفير احتياجاتهم الأساسية، حيث كنت أحصل على مبالغ صغيرة لتلبية احتياجات أبنائي الأساسية من خلال تقديم بعض الأعمال للجيران والأصدقاء».

وأكملت: «غادر الأب الدولة، تاركاً حملاً كبيراً على عاتقي، فتراكمت المتأخرات الدراسية للعام الماضي، ونتيجة لذلك توقف أبنائي الثلاثة (عدنان، وجود، ومي) عن متابعة مشوارهم الدراسي للعام 2025-2026، حيث قامت إدارة المدرسة بإرسال رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني، لمطالبتي بسداد المتأخرات حتى يتمكن أبنائي من استكمال دراستهم».

وأضافت أنها حاولت أن تشرح لأبنائها الظروف الصعبة التي تواجهها حتى تبرر لهم سبب حرمانهم استكمال مشوارهم التعليمي، لكن بسبب صغر سنهم لم تتمكن من إقناعهم، وأصبح الحزن يُخيّم عليهم، خصوصاً عند رؤية حافلات المدرسة كل يوم صباحاً تنقل أصدقاءهم وأبناء جيرانهم إلى المدرسة، مناشدةً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدتها على تدبير 11 ألف درهم، قيمة متأخرات الرسوم الدراسية حتى يعود أبناؤها إلى مقاعدهم الدراسية مرة أخرى.