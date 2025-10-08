«عبدالحميد» يحتاج إلى 118.6 ألف درهم لاستبدال مفصلين

يعاني (عبدالحميد- سوري- 50 عاماً)، مشكلات في الركبة، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لتبديل مفصلي الوركين.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له لمساعدته على سداد كُلفة العملية، البالغة 118 ألفاً و696 درهماً، لافتاً إلى أن وضعه الصحي حال دون الاستمرار في العمل.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى خاص في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض يحتاج إلى إجراء عملية تبديل مفصلي للوركين الأيمن والأيسر، بسبب عدم مقدرته على المشي، لوجود هشاشة عظام وخشونة متطورة في مفصلي الوركين».

وروى المريض لـ«الإمارات اليوم» أنه شعر بآلام في الركبة اليمنى في ديسمبر عام 2023، أفقدته القدرة على المشي.

وقال: «توقعت في البداية أن تكون الآلام ناجمة عن الإجهاد في العمل، فاكتفيت بتناول بعض المسكنات، لكن الآلام استمرت، ومع مرور الوقت، فقدت قدرتي على تحملها، ما منعني من الذهاب إلى العمل، فضلاً عن عجزي عن صعود الدرج وأداء الصلاة».

وتابع: «اصطحبتني زوجتي إلى مستشفى خاص لمعرفة سبب الآلام، وعند إجراء الفحوص والتحاليل الطبية والأشعة المقطعية تبين أنني أحتاج إلى تبديل مفصل الركبة».

وأفاد بأن «المستشفى أخبرنا بأن كُلفة العملية الجراحية تبلغ 118 ألفاً و696 درهماً، وهذا مبلغ كبير جداً مقارنة بإمكاناتي المالية، خصوصاً بعد توقفي عن العمل بسبب المرض».

وأشار إلى أن حالته الصحية حرجة، إذ أكّد له الطبيب أنه يحتاج إلى إجراء العملية في أسرع وقت ممكن، إلا أن بطاقة التأمين الصحي الخاصة به منتهية، وليس لديه قدرة على تجديدها، لكن حتى بعد تجديد البطاقة، سيكون عليه الانتظار ستة أشهر حتى يستطيع الاستفادة منها.

وأوضح أن أسرته مكونة من سبعة أفراد وزوجة (ربة منزل) وهو المعيل الوحيد للأسرة، حيث كان يعمل في «شركة مقاولات»، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 7000 درهم.

وبعد توقفه عن العمل أصبح ينفق من المستحقات التي حصل عليها من جهة عمله السابقة، إضافة إلى المساعدات التي يحصل عليها من الأهل والأقارب، موضحاً أنه عاجز كلياً عن تدبير كُلفة العملية الجراحية التي يحتاج إليها حتى يتمكن من الوقوف مجدداً، والعودة إلى العمل لتحقيق الاستقرار والتوازن لأفراد أسرته.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير كُلفة العملية الجراحية، لكي يتمكن من السير والعيش من دون آلام، والعودة إلى حياته الطبيعية.