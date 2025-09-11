«فايزة» تحتاج إلى 7000 درهم لمواصلة الدراسة

تواجه (أم فايزة) ظروفاً مالية صعبة منعتها من سداد متأخرات الرسوم الدراسية المترتبة على طفلتها (فايزة - 13 عاماً) من العام الدراسي الماضي، وتبلغ قيمتها 7000 درهم، ما تسبب في منعها من مواصلة تعليمها للعام الدراسي الجاري 2025-2026.

وناشدت الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها ومساعدتها على تدبير المبلغ المطلوب، حتى تتمكن (فايزة) من العودة إلى مقاعد الدراسة.

وروت (أم فايزة) لـ«الإمارات اليوم» أن زوجها كان موجوداً بين أطفاله، وكان يتقاضى من عمله في إحدى مؤسسات القطاع الخاص 6000 درهم راتباً شهرياً، يعيل منه أسرته المكونة من أربعة أبناء وزوجة، لكنه غادر الدولة عام 2022، تاركاً أسرته من دون معيل أو مصدر دخل ثابت، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات على عاتقها.

وقالت: «في مارس عام 2023 حصلت ابنتي الكبرى (إيمان) على فرصة عمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص براتب 4000 درهم، واستطعنا من خلال راتبها إعادة التوازن إلى حياتنا، كما أنني تمكنت من توفير ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وجزء بسيط من الرسوم الدراسية».

وأضافت أن (إيمان) واجهت ظروفاً مالية صعبة في العام الماضي، منعتها من استكمال الرسوم الدراسية لشقيقتها (فايزة) التي تدرس في الصف الثامن، ما أدى إلى تراكم المتأخرات الدراسية في العام الماضي.

وقالت الأم: «حاولت شرح الظروف التي نواجهها لإدارة المدرسة حتى تتمكن (فايزة) من متابعة تعليمها، لكنها أصرّت على سداد قيمة المتأخرات كاملة حتى تسمح لها بالعودة إلى الدراسة».

وتابعت: «أشعر بالحزن على حال ابنتي لتوقفها عن مواصلة تعليمها، على الرغم من اجتهادها في صفها، ولا أتمكن من الإجابة عن سؤالها اليومي لي عن موعد عودتها إلى المدرسة كبقية أقرانها».

وناشدت الأم أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها حتى تتمكن من دفع متأخرات الرسوم الدراسية لابنتها، البالغة 7000 درهم.