الصرع يهدد حياة «نجاة» وتحتاج إلى 3.44 ألف درهم للعلاج

تعاني المريضة (نجاة - أفغانية - 35 عاماً) مرض الصرع (زيادة كهرباء المخ)، منذ أشهر عدة، إضافة إلى معاناتها، منذ الولادة، إعاقة ذهنية ومشكلات صحية أخرى.

وكانت قد فقدت الوعي فجأة، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أُجريت لها فحوص وتحاليل عاجلة، تبين عند ظهور نتائجها، أنها مصابة بالصرع.

وتحتاج المريضة حالياً إلى فحوص وعلاجات في المستشفى كُلفتها 44 ألفاً و356 درهماً (لمدة عام)، لكن أسرتها تعجز عن توفير هذا المبلغ، ولا يتوافر لديها تأمين صحي.

وناشدت أختها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة لها في أسرع وقت ممكن، لاسيما أن حالتها الصحية تتدهور بسبب عدم أخذ الأدوية بانتظام.

وحسب تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريضة دخلت إلى قسم الطوارئ في المستشفى، إثر فقدانها الوعي، وعاينها الطبيب المناوب، وطلب منها إجراء فحوص وتحاليل، أظهرت نتائجها أن لديها زيادة في كهرباء المخ، ما تسبب في إصابتها بمرض الصرع.

وأضاف التقرير أن المريضة مكثت في العناية المركزة في قسم الأعصاب يوماً واحداً، تلقت خلاله العلاج اللازم حتى استعادت وعيها، وتمت السيطرة على حالتها الصحية، لكنها تحتاج حالياً إلى إجراء فحوص وتحاليل، إضافة إلى تناول الأدوية الخاصة بعلاج مرض الصرع.

وقالت أخت المريضة لـ«الإمارات اليوم»، إن (نجاة) عانت مشكلات صحية منذ ولادتها، إذ وُلِدت بإعاقة ذهنية بسبب التفاف الحبل السري عليها، ما سبب لها نقصاً في الأوكسجين، وخللاً في عمل أعصاب المخ، ونتيجة ذلك عانت مشكلات صحية عدة.

وأضافت: «أصيبت أختي بالصرع قبل أشهر، حيث وجدتها والدتي فاقدة الوعي، والدماء تخرج من أنفها، فاتصلت على الفور بسيارة إسعاف، لنقلها إلى أقرب مستشفى»، وتابعت: «بمجرد وصولها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حاول الأطباء إفاقتها، لكنها لم تستجب، وظننا أنها فارقت الحياة، لكن الطبيب قرر نقلها إلى قسم العناية المركزة، وأكد لنا أن حالتها ستتحسن».

وشرحت أن «التحاليل والفحوص أظهرت أن (نجاة) مصابة بمرض الصرع، لكن الطبيب أكد أن هناك علاجاً لهذا المرض، ويمكن الشفاء منه في حال الالتزام بالعلاج والأدوية وتناولها بشكل منتظم، للسيطرة على نوبات الصرع، إلا أن المشكلة الحالية هي أن كُلفة العلاج لمدة عام تبلغ 44 ألفاً و356 درهماً، وهو مبلغ كبير مقارنة بإمكاناتي المالية المتواضعة»، وتابعت: «أنا المعيلة الوحيدة لأسرتي، وأمرّ بضائقة مالية بسبب مرض والدتي أيضاً، وإنفاقي على علاجها».

وقالت إنها تعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي براتب 4500 درهم، تسدد منه 1000 درهم شهرياً إيجار المسكن، إضافة إلى أقساط بنكية.

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تأمين كُلفة علاج (نجاة)، لإنقاذ حياتها من المرض.

كهرباء المخ

يُعدّ مرض كهرباء المخ من أكثر أمراض الجهاز العصبي شيوعاً، إذ إن للدماغ نواقل عصبية عدة تضم موجات كهربائية، وهذا أمر طبيعي غير مرضي، لكنه يصبح مرضياً عند حدوث خلل وظيفي ما في تنظيم عمل هذه الموجات الكهربائية في مناطق من الدماغ، ويحدث الخلل في منطقة ما من الدماغ مفرزاً شحنات كهربائية زائدة.