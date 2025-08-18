سرطان الدماغ يُهدّد حياة «سارة» وتحتاج إلى أدوية بـ 30 ألف درهم

تحتاج (سارة - إثيوبية - 42 عاماً) إلى دواء خاص لعلاج سرطان الدماغ. وتبلغ كلفة العلاج والأدوية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، 30 ألف درهم (لمدة عام)، إلا أن وضعها المالي لا يسمح لها بتأمين هذا المبلغ.

كما أن التأمين الصحي لا يغطي تكاليف أدويتها.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بأن «المريضة تعاني مضاعفات صحية بعد إصابتها بسرطان الدماغ»، لافتاً إلى أن «حالتها الصحية تستدعي تناول أدوية خاصة للسيطرة على مرضها».

وأكد التقرير أن «عدم حصول المريضة على الأدوية، يُعرّض حياتها للخطر».

وناشدت المريضة أهل الخير، مساعدتها على تدبير كلفة علاجها في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لافتة إلى أن وضعها الصحي غير مستقر بسبب عدم تناول الأدوية.

وأصيبت (سارة) بسرطان الدماغ قبل عامين تقريباً، وخضعت لعلاج كيماوي مكثف، وبرنامج علاجي خاص بالسرطان، وتحسنت كثيراً، لكن حالتها الصحية انتكست مجدداً.

وتروي المريضة لـ«الإمارات اليوم» أن معاناتها مع المرض بدأت قبل نحو عامين، إذ شعرت بصداع شديد في الرأس، وأصيبت بحمى وفقدان الشهية، وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وعندما فشلت المسكّنات في مساعدتها، توجهت مع صديقة لها إلى عيادة قريبة، حيث خضعت لمعاينة الطبيب، وأجرت تحليل دم، وبعض الفحوص والأشعة. وتابعت أن النتائج أظهرت أن هناك ورماً في الرأس.

وأضافت: «طلب مني الطبيب الذهاب إلى مستشفى حكومي للاطمئنان أكثر على حالتي الصحية، فتوجهت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعند مقابلة الطبيب في قسم الطوارئ أخبرته بأنني أعاني صداعاً مزمناً، وأنني أجريت فحوصاً وأشعة أظهرت أن لدي ورماً في المخ، فطلب إعادة الفحوص والأشعة، إلا أن النتيجة أكدت أنني مصابة بسرطان الدماغ. وقد أخبرني الطبيب بضرورة البدء في جلسات العلاج الكيماوي، حتى لا ينتشر المرض ويؤثر في بقية أعضاء جسمي، وقال لي إنني سأحتاج إلى علاج خاص ومكثف، ومتابعات طبية دورية».

وتابعت المريضة: «استقر وضعي الصحي بعد العلاج الكيماوي، لكن حالتي انتكست أخيراً، وأحتاج إلى نوع خاص من الأدوية، ومتابعات طبية دورية، بكلفة إجمالية تبلغ 30 ألف درهم».

وشرحت أن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي تكاليف علاجها، لافتة إلى أنها عاجزة عن سداد المبلغ المطلوب، لأنها عاطلة عن العمل.

وأضافت أنها كانت تعمل في أحد المحال التجارية، لكنها اضطرت إلى ترك عملها بسبب المرض، مناشدة أهل الخير مساعدتها على تدبير كلفة علاجها في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.