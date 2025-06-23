متبرّع يسدد 12.4 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبويوسف»

سدّد متبرع 12 ألفاً و474 درهماً، متأخرات إيجارية على (أبويوسف)، الذي واجه ظروفاً مالية صعبة منعته من سدادها.

وأعرب (أبويوسف) عن شكره العميق للمتبرع، مثمناً مساعدته ووقوفه معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لافتاً إلى أن «عمل الخير ليس غريباً على شعب الإمارات والمقيمين فيها، فهو إحدى شيمهم الأصيلة الثابتة».

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى الجهة المختصة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 16 يونيو الجاري، قصة معاناة (أبويوسف) الذي واجه ظروفاً مالية صعبة، منعته من سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة، عليه، ما اضطر مالك المسكن إلى التوجه للقضاء لإلزامه بسداد المبلغ المطلوب بالكامل.

ووفقاً لما قالته زوجة (أبويوسف) لـ«الإمارات اليوم»، فقد تمكن زوجها، في عام 2020، من الحصول على عمل في إحدى منشآت القطاع الخاص في عجمان براتب 6000 درهم شهرياً، وعندما استقرت حالته المالية وتأكد من قدرته على توفير سبل العيش الكريم لأسرته، قرر إحضارها من بلاده حتى يكون محاطاً بزوجته وأبنائه الأربعة.

وتابعت: «استطاع زوجي توفير جميع احتياجاتنا ومتطلباتنا اليومية والوفاء بالتزاماته المالية كافة، وكان وضعنا جيداً، ولم نشكُ من أي عقبات ولم تواجهنا أي صعوبات، واستطعت خلال السنوات الماضية الوقوف إلى جانبه، حيث كنت أصنع أطباقاً من الكعك والمعجنات والحلويات بكميات صغيرة، وأبيعها للجيران والأصدقاء بمبالغ بسيطة، أسهمت في تعزيز استقرارنا الأسري»، وأكملت أن جهة عمل زوجها أخبرته في عام 2023، بأنها تعتزم تقليص عدد الموظفين العاملين لديها، بسبب تعرضها لخسائر مالية، وسلّمته قراراً بإنهاء خدماته، وأضافت أن (أبويوسف) حاول خلال الفترة الماضية العثور على فرصة عمل جديدة تساعده في الوقوف على قدميه مجدداً، وتلبية احتياجات الأسرة، لكن محاولاته باءت بالفشل، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات على عاتقه، وفقدانه القدرة على إعادة الاستقرار والتوازن لأفراد أسرته، وتابعت الزوجة أن الديون كانت تزداد يوماً بعد يوم، بسبب عجز زوجها عن الوفاء بها، مع وجود قرض من البنك، وحرصه على سداد الرسوم الدراسية لأبنائه، وغير ذلك من الالتزامات.

وقالت: «بعد تراكم المتأخرات الإيجارية علينا، طرق مالك الشقة التي نقطنها في إمارة عجمان باب المسكن، مطالباً بسداد 12 ألفاً و474 درهماً، وعندما عجز زوجي عن الوفاء بالمبلغ المطلوب، أقام المالك دعوى قضائية ضده، لمطالبته بسداد المتأخرات، انتهت إلى الحكم عليه بالسجن».

• «أبويوسف» واجه ظروفاً مالية صعبة، منعته من سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، ما اضطر مالك المسكن إلى التوجه للقضاء.